Бывший муж Бузовой сообщил о проблемах в личной жизни

Блогер Дмитрий Тарасов заявил в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), что вернулся в соцсети после продолжительного отсутствия. По его словам, причиной временных трудностей стали проблемы в семье.
«Друзья, надеюсь, вы скучали по мне. Я возвращаюсь в соцсети. Мне надо было отдохнуть, переосмыслить, как жить или не жить дальше. Все связано с личными проблемами в семье. Но все решится», — заявил Тарасов.
Он также добавил, что, возможно, расскажет подписчикам, что именно произошло. Тарасов подчеркнул, что вернулся в соцсети с «холодной головой и горячим сердцем». Теперь бывший муж Ольги Бузовой работает над своим мышлением. По его словам, ему в этом помогают занятия йогой.
Ранее Тарасов рассказал о разнице в отношениях с моделью Анастасией Костенко и Бузовой.