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3 часа назад

Бывший муж Бузовой объяснил отсутствие в соцсетях проблемами в личной жизни

Газета.Ruиещё 2

Блогер Дмитрий Тарасов заявил в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), что вернулся в соцсети после продолжительного отсутствия. По его словам, причиной временных трудностей стали проблемы в семье.

Бывший муж Бузовой сообщил о проблемах в личной жизни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Друзья, надеюсь, вы скучали по мне. Я возвращаюсь в соцсети. Мне надо было отдохнуть, переосмыслить, как жить или не жить дальше. Все связано с личными проблемами в семье. Но все решится», — заявил Тарасов.

Он также добавил, что, возможно, расскажет подписчикам, что именно произошло. Тарасов подчеркнул, что вернулся в соцсети с «холодной головой и горячим сердцем». Теперь бывший муж Ольги Бузовой работает над своим мышлением. По его словам, ему в этом помогают занятия йогой.

Ранее Тарасов рассказал о разнице в отношениях с моделью Анастасией Костенко и Бузовой.

Шоу-бизнес,Анастасия Костенко,Дмитрий Тарасов,
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