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3 часа назад

Илья Резник отказался от звания Народного артиста Украины

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Илья Резник получил звание Народного артиста… народного артиста Украины еще в 2013 году. Тогда президентом страны был Виктор Янукович. Но сейчас композитор хочет избавиться от «титула».

Илья Резник отказался от звания Народного артиста Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я хочу убрать это везде», – говорит Резник для NEWS.RU.

На концертах его часто объявляют, как народного артиста Украины, но Резник не хочет иметь такой «титул». От сегодняшней Украны никакие звания ему не нужны.

Тем временем Максим Галкин отворачивается от России. «ФедералПресс» писал, что известный журналист пообещал дать ему в глаз.

Шоу-бизнес,Черный список,Илья Резник,Максим Галкин,Виктор Янукович,
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