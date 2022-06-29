Илья Резник отказался от звания Народного артиста Украины

Илья Резник получил звание Народного артиста… народного артиста Украины еще в 2013 году. Тогда президентом страны был Виктор Янукович. Но сейчас композитор хочет избавиться от «титула».

«Я хочу убрать это везде», – говорит Резник для NEWS.RU.

На концертах его часто объявляют, как народного артиста Украины, но Резник не хочет иметь такой «титул». От сегодняшней Украны никакие звания ему не нужны.