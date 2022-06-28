Похороны Шатунова закончились скандалом из-за наряда вдовы

По данным издания, на отпевании певца вдова появилась в скромном черном наряде и с платком на голове. Однако на погребении, проходящем на Троекуровском кладбище, она была уже в прозрачной юбке, через которую просвечивалось нижнее белье. Фотографии с похорон также не смогли скрыть данного нюанса, что вызвало волну критики среди поклонников певца. Многие из них посчитали наряд Шатуновой совершенно неуместным на кладбище и окрестили вдову бесстыдницей.