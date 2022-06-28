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4 часа назад

Похороны Шатунова закончились скандалом из-за наряда вдовы

Елена Прошина

Вдова певца Юрия Шатунова Светлана пришла на его похороны в прозрачной юбке, чем спровоцировала скандал. О деталях инцидента рассказала «Комсомольская правда».

Похороны Шатунова закончились скандалом из-за наряда вдовы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, на отпевании певца вдова появилась в скромном черном наряде и с платком на голове. Однако на погребении, проходящем на Троекуровском кладбище, она была уже в прозрачной юбке, через которую просвечивалось нижнее белье. Фотографии с похорон также не смогли скрыть данного нюанса, что вызвало волну критики среди поклонников певца. Многие из них посчитали наряд Шатуновой совершенно неуместным на кладбище и окрестили вдову бесстыдницей.

Напомним, что солиста группы «Ласковый май» кремировали и похоронили на Троекуровском кладбище. При этом его останки разделили на две части. Одну захоронили в Москве, а другую увезут в Германию и развеют над озером.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,
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