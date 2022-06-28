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2 часа назад

Прохор Шаляпин сообщил, что приготовился к своим похоронам

РИА "ФедералПресс"

Прохор Шаляпин посоветовал артистам заботиться «о будущем», откладывая деньги на свои похороны. Сам певец признался, что уже обзавелся «всем необходимым».

Прохор Шаляпин приготовился к своим похоронам
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / globallookpress.comPavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / globallookpress.com

«У нас уходят известные звезды и народные артисты, а у них не оказывается средств даже на место на кладбище… У меня есть все необходимое. У меня есть мама, есть запасы», – рассказал Шаляпин в разговоре с «Пятым каналом».

Об этой безрадостной теме певец поразмыслил в контексте недавнего ухода из жизни его коллеги по «Фабрике звезд» Пьера Нарцисса, на похороны которого в Камеруне (родины покойной звезды) Шаляпин ранее призывал собирать пожертвования.

На прошлой неделе от инфаркта скончалась 48-летняя звезда российской поп-эстрады Юрий Шатунов. «Телеканал 360» рассказывал, как проходило прощание с артистом.

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