Прохор Шаляпин приготовился к своим похоронам

Прохор Шаляпин посоветовал артистам заботиться «о будущем», откладывая деньги на свои похороны. Сам певец признался, что уже обзавелся «всем необходимым».
«У нас уходят известные звезды и народные артисты, а у них не оказывается средств даже на место на кладбище… У меня есть все необходимое. У меня есть мама, есть запасы», – рассказал Шаляпин в разговоре с «Пятым каналом».
Об этой безрадостной теме певец поразмыслил в контексте недавнего ухода из жизни его коллеги по «Фабрике звезд» Пьера Нарцисса, на похороны которого в Камеруне (родины покойной звезды) Шаляпин ранее призывал собирать пожертвования.
На прошлой неделе от инфаркта скончалась 48-летняя звезда российской поп-эстрады Юрий Шатунов. «Телеканал 360» рассказывал, как проходило прощание с артистом.