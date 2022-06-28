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2 часа назад

Дочь Заворотнюк обратилась к шаману за помощью

Елена Прошина

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в своих соцсетях рассказала поклонникам, что во время нахождения на острове Ольхон на Байкале встречалась с шаманом. По ее словам, он дал ей неожиданный совет.

Дочь Заворотнюк обратилась к шаману за помощью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заворотнюк призналась, что интересовалась темой мистицизма и экстрасенсорики всю свою жизнь и решила не упускать момент для общения с бурятским шаманом, когда он подвернулся. Встреча с колдуном прошла на «удивительной локации» — возвышенности острова Ольхон, добавила она.

«Несмотря на мою заинтересованность, я не совсем понимала, что ждать от этой встречи. Эта таинственность создавала особенную атмосферу», — написала Заворотнюк.

По ее словам, шаман оказался «очень легким и приятным на общение человеком» и показался ей «крайне умиротворенным и рассудительным», в его глазах она увидела «безмятежную энергию Байкала». Заворотнюк поделилась, что во время встречи колдун задавал ей разные вопросы о ее жизни и роде деятельности, а, узнав о выбранном пути, дал неожиданный совет. При этом раскрывать его дочь актрисы не стала, предложив поклонникам попробовать угадать, что ей сказал шаман.

Шоу-бизнес,Анастасия Заворотнюк,
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