Дочь Заворотнюк обратилась к шаману за помощью

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в своих соцсетях рассказала поклонникам, что во время нахождения на острове Ольхон на Байкале встречалась с шаманом. По ее словам, он дал ей неожиданный совет.

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Заворотнюк призналась, что интересовалась темой мистицизма и экстрасенсорики всю свою жизнь и решила не упускать момент для общения с бурятским шаманом, когда он подвернулся. Встреча с колдуном прошла на «удивительной локации» — возвышенности острова Ольхон, добавила она.

«Несмотря на мою заинтересованность, я не совсем понимала, что ждать от этой встречи. Эта таинственность создавала особенную атмосферу», — написала Заворотнюк.