Дочь Заворотнюк обратилась к шаману за помощью

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в своих соцсетях рассказала поклонникам, что во время нахождения на острове Ольхон на Байкале встречалась с шаманом. По ее словам, он дал ей неожиданный совет.
Заворотнюк призналась, что интересовалась темой мистицизма и экстрасенсорики всю свою жизнь и решила не упускать момент для общения с бурятским шаманом, когда он подвернулся. Встреча с колдуном прошла на «удивительной локации» — возвышенности острова Ольхон, добавила она.
«Несмотря на мою заинтересованность, я не совсем понимала, что ждать от этой встречи. Эта таинственность создавала особенную атмосферу», — написала Заворотнюк.
По ее словам, шаман оказался «очень легким и приятным на общение человеком» и показался ей «крайне умиротворенным и рассудительным», в его глазах она увидела «безмятежную энергию Байкала». Заворотнюк поделилась, что во время встречи колдун задавал ей разные вопросы о ее жизни и роде деятельности, а, узнав о выбранном пути, дал неожиданный совет. При этом раскрывать его дочь актрисы не стала, предложив поклонникам попробовать угадать, что ей сказал шаман.