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2 часа назад

Литвинова рассказала о предательстве после отъезда в Париж

FBM.ru

Актриса и режиссер Рената Литвинова, которая несколько месяцев назад улетела в Париж на неопределенный срок, в своем Telegram-канале призналась, что здоровье и душевное состояние пошатнулось, а насыщенный график съемок и спектаклей совершено не помог этого избежать.

Литвинова рассказала о предательстве после отъезда в Париж
Фото: FBM.ruFBM.ru

В Париж у Литвиновой имеется ее собственная квартира. Сначала актриса рассказывала, что во Франции проходит лечение. Но сегодня знаменитость говорит о череде предательств, которые она пережила за все это время.

«Моя жизнь – трактат о быстрой жизни. То, что случилось за мои пятьдесят – не случалось и за 100 лет по плотности крушений, откатов, возвращений, отмен, вплоть до инквизиции, признаний, крахов, обнулений, воровства всех мастей (от материального и до бесконечности)», – пишет Литвинова.

При этом актриса отметила, что всегда пытается воспринимать происходящее, как определенный урок. По ее словам, вранье необходимо отнести к списку смертных грехов.

Шоу-бизнес,Рената Литвинова,
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