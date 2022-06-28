Литвинова рассказала о предательстве после отъезда в Париж

Актриса и режиссер Рената Литвинова, которая несколько месяцев назад улетела в Париж на неопределенный срок, в своем Telegram-канале призналась, что здоровье и душевное состояние пошатнулось, а насыщенный график съемок и спектаклей совершено не помог этого избежать.

Фото: FBM.ru FBM.ru

В Париж у Литвиновой имеется ее собственная квартира. Сначала актриса рассказывала, что во Франции проходит лечение. Но сегодня знаменитость говорит о череде предательств, которые она пережила за все это время.

«Моя жизнь – трактат о быстрой жизни. То, что случилось за мои пятьдесят – не случалось и за 100 лет по плотности крушений, откатов, возвращений, отмен, вплоть до инквизиции, признаний, крахов, обнулений, воровства всех мастей (от материального и до бесконечности)», – пишет Литвинова.