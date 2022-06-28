Лолита высмеяла жуликов и возмутилась доверчивостью людей

«Утром я не успела проснуться, как мне уже пришло сообщение о том, что я должна тысячу рублей за конвертацию валюты в рубли, потому что выиграла приз. При чем этот приз я сама и разыгрываю, но все дело в том, что похоже мошенники оборзели в конец», — сказала артистка.

Лолита рассказала, что подписчики пишут про победу в розыгрыше, который еще не был проведен, и уже готовы перевести деньги на счета мошенников. Ей иногда кажется, что мир стал глупым. «Вам уже говоришь, что никто ни за что не должен. Даже отправка подарков производится за наш счет. Нет, бесполезно! Читать не умеем, а читаем и не понимаем», — сказала она.