Лолита высмеяла жуликов и возмутилась доверчивостью людей

Высмеяла жуликов и возмутилась доверчивостью людей на личной странице в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), российская певица Лолита Милявская.
«Утром я не успела проснуться, как мне уже пришло сообщение о том, что я должна тысячу рублей за конвертацию валюты в рубли, потому что выиграла приз. При чем этот приз я сама и разыгрываю, но все дело в том, что похоже мошенники оборзели в конец», — сказала артистка.
Лолита рассказала, что подписчики пишут про победу в розыгрыше, который еще не был проведен, и уже готовы перевести деньги на счета мошенников. Ей иногда кажется, что мир стал глупым. «Вам уже говоришь, что никто ни за что не должен. Даже отправка подарков производится за наш счет. Нет, бесполезно! Читать не умеем, а читаем и не понимаем», — сказала она.
Ранее Лолита Милявская оправдала покупающих сахар впрок россиян. Она заявила, что если бы поставщики продуктов в магазины поставили себя на место обычных граждан, то, возможно, таких ситуаций не было бы.