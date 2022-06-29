Сестра рассказала о прощании с Пьером Нарциссом

"И доченька его несовершеннолетняя - тоже, иначе бы имела такое право. Поэтому первыми лицами для захоронения являются его мама и папа. Они - граждане Камеруна, как и сам Пьер Нарцисс", - продолжила Виктория Пьер-Мари, добавив, что граждане Камеруна могут иметь только одно гражданство, а значит, полномочия на захоронение имеет только эта страна.