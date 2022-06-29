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1 час назад

Виктория Пьер-Мари рассказала о прощании с Пьером Нарциссом

Газета.Ruиещё 6

Певица Виктория Пьер-Мари, троюродная сестра покойного эстрадного исполнителя Пьера Нарцисса объяснила, почему тело звезды не выдают для прощания бывшей жене. Ее слова приводит издание kp.ru. Она напомнила, что Пьер Нарцисс родился в Камеруне.

Сестра рассказала о прощании с Пьером Нарциссом
Фото: Газета.руГазета.ру

"Логично, что погребение произойдет там. Конечно, здесь его семья, русская жена, но они могут полететь на его похороны. Сейчас мы всей диаспорой собираем деньги на цинковый гроб. Это недешевое удовольствие", - рассказала Виктория Пьер-Мари.

Она также указала на то, что артист официально разведен со своей супругой, и она по документам не является первым лицом для захоронения тела.

"И доченька его несовершеннолетняя - тоже, иначе бы имела такое право. Поэтому первыми лицами для захоронения являются его мама и папа. Они - граждане Камеруна, как и сам Пьер Нарцисс", - продолжила Виктория Пьер-Мари, добавив, что граждане Камеруна могут иметь только одно гражданство, а значит, полномочия на захоронение имеет только эта страна.

В посольстве Камеруна ответили на вопрос об отправке тела Пьера Нарцисса на родину

По ее словам, прощание пройдет в посольстве Камеруна, после чего тело звезды отправится на Родину. Ранее бывшая супруга артиста Валерия Калачева подчеркнула, что не виновата в переносах церемонии прощания с Пьером, и добавила, что она и ее команда сделали все возможное.

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