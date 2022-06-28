В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
1 час назад

Часть праха Шатунова развеют над озером в Германии

Газета.Ru

Основную часть праха лидера группы «Ласковый май» Юрия Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище в Москве, оставшуюся часть увезут в Германию, где она будет развеяна над озером. Об этом РИА «Новости» рассказала директор артиста Аркадий Кудряшов.

«Не будет никто хоронить Юру второй раз в Германии, захоронение может быть только одно. Оставшуюся часть праха развеют на озере в Германии, как Юра просил», — сказал он.

Ранее сообщалось, что поп-исполнитель Юрий Шатунов скончался на 49-м году жизни.

Близкие Шатунова опубликовали фото с похорон

Экс-солист «Ласкового мая» умер в автомобиле скорой помощи. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Юрий Шатунов родился в 1973 году. После смерти матери был определен в детский дом, где познакомился с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым и вошел в состав группы «Ласковый май». Во второй половине 1980-х «Ласковый май» создал свои основные хиты, включая «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь». После знакомства с продюсером Андреем Разиным коллектив активно гастролировал по стране.

В 1991 году группа распалась, и Шатунов начал сольную карьеру.

Шоу-бизнес,Видео,Аркадий Кудряшов,Юрий Шатунов,Андрей Разин,Сергей Кузнецов,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители