Часть праха Шатунова развеют над озером в Германии

Основную часть праха лидера группы «Ласковый май» Юрия Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище в Москве , оставшуюся часть увезут в Германию , где она будет развеяна над озером. Об этом РИА «Новости» рассказала директор артиста Аркадий Кудряшов .

«Не будет никто хоронить Юру второй раз в Германии, захоронение может быть только одно. Оставшуюся часть праха развеют на озере в Германии, как Юра просил», — сказал он.

Юрий Шатунов родился в 1973 году. После смерти матери был определен в детский дом, где познакомился с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым и вошел в состав группы «Ласковый май». Во второй половине 1980-х «Ласковый май» создал свои основные хиты, включая «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь». После знакомства с продюсером Андреем Разиным коллектив активно гастролировал по стране.