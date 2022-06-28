Тодоренко ответила на слухи о рождении второго ребенка

«Стыдно за вас, коллеги, стыдно. Даже коллегами трудно назвать после такой чуши. Вы же работаете в информационной повестке! Если такой непрофессионализм творится на пустяшном селеб-уровне, где все друг друга знают, где достоверность информации можно подтвердить у пиар-агента по звонку, что же говорить о глобальных новостях?» — высказалась артистка.