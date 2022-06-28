Тодоренко ответила на слухи о рождении второго ребенка

Телеведущая Регина Тодоренко впервые вышла на связь со своими поклонниками после того, как в сети появились новости о рождении ею второго ребенка. Как сообщает «Газета.ru», она опровергла слухи и опубликовала видео с животом.
«Стыдно за вас, коллеги, стыдно. Даже коллегами трудно назвать после такой чуши. Вы же работаете в информационной повестке! Если такой непрофессионализм творится на пустяшном селеб-уровне, где все друг друга знают, где достоверность информации можно подтвердить у пиар-агента по звонку, что же говорить о глобальных новостях?» — высказалась артистка.
Напомним, что ранее StarHit сообщил, что Тодоренко второй раз стала матерью и родила дочь от своего супруга Влада Топалова. В качестве источника издание указало ближайшее окружение пары. За неделю до этого телеведущая опубликовала в своем Telegram-канале снимок с коляской, что также стало причиной для появления слухов о том, что знаменитость уже родила.
Отметим, что пара держит в секрете пол будущего ребенка. Ранее знаменитость заявляла, что собирается рожать на Бали, поскольку считает место идеальным для родов.