В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
1 час назад

Тодоренко ответила на слухи о рождении второго ребенка

Елена Прошина

Телеведущая Регина Тодоренко впервые вышла на связь со своими поклонниками после того, как в сети появились новости о рождении ею второго ребенка. Как сообщает «Газета.ru», она опровергла слухи и опубликовала видео с животом.

Тодоренко ответила на слухи о рождении второго ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Стыдно за вас, коллеги, стыдно. Даже коллегами трудно назвать после такой чуши. Вы же работаете в информационной повестке! Если такой непрофессионализм творится на пустяшном селеб-уровне, где все друг друга знают, где достоверность информации можно подтвердить у пиар-агента по звонку, что же говорить о глобальных новостях?» — высказалась артистка.

Напомним, что ранее StarHit сообщил, что Тодоренко второй раз стала матерью и родила дочь от своего супруга Влада Топалова. В качестве источника издание указало ближайшее окружение пары. За неделю до этого телеведущая опубликовала в своем Telegram-канале снимок с коляской, что также стало причиной для появления слухов о том, что знаменитость уже родила.

Отметим, что пара держит в секрете пол будущего ребенка. Ранее знаменитость заявляла, что собирается рожать на Бали, поскольку считает место идеальным для родов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители