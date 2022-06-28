Врач назвала способ избежать проблем с сердцем, из-за которых умер Шатунов

Российский певец, экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер от трансмурального инфаркта в возрасте 48 лет. Врач Марият Мухина уверена — причиной смерти артиста является длительный стресс из-за концертной деятельности и продолжительного судебного процесса. В комментарии для «Слово и Дело» она объяснила, как вовремя предотвратить развитие болезней сердечно-сосудистой системы.

Причиной скоропостижной смерти 48-летнего Юрия Шатунова назвали трансмуральный инфаркт, острый коронарный синдром. В момент инфаркта Юрий Шатунов оказался далеко от ближайшей больницы, где его могли бы вовремя прооперировать. Было нарушено важнейшее правило «золотого часа», в течение которого высоки шансы спасти тяжелого пациента.

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Другой вопрос заключается в том, почему Юрий Шатунов столкнулся с проблемами с сердечно-сосудистой системой в столь молодом возрасте. Марият Мухина объясняет: на развитие болезни сердца влияет хронический стресс и халатное отношение к своему здоровью. Врач напоминает, что это касается не только Юрия Шатунова, но и многих других молодых мужчин в возрасте 40+.

Многочисленные стрессы — это колоссальная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. По словам врача, при стрессе в организме активизируются нейромедиаторы, которые усиливают свертываемость крови, что, в свою очередь, приводит к образованию тромбов в крупных артериях в миокарде.

«Трансмуральный инфаркт — это инфаркт, который поразил всю стенку, всю толщину стенки миокарда. Эволюция устроила нас таким образом, что в момент стресса кровь становится более вязкой, и появляется фактор свертываемости для того, чтобы быстро затромбировать рану и предотвратить кровотечение. Инфаркт — это некроз, смерть сердечной мышцы. Когда это происходит на большом участке, сердце не может сокращаться, возникает сердечно-сосудистая недостаточность. На кадрах последних интервью видно, что лицо у Шатунова немного отечно, одутловато и есть симптомы сосудистой недостаточности», — объясняет врач.

Пример Юрия Шатунова показывает, что к своему здоровью нужно внимательно относиться уже в молодом возрасте. Чтобы предотвратить риск инфаркта, важно следить за состоянием крови. Так, занятия спортом помогают высвободить гормоны стресса. Здоровый образ жизни, здоровый сон, правильное питание и психотерапия помогут вовремя купировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

«Необходимо следить за своим весом, соблюдать питьевой режим, желательно пить горячую воду. Важно исключить из рациона хлеб и сладости, и добавить жирную морскую рыбу, богатую Омега-3. Очень хорошо влияют на сердце продукты, богатые калием — это молоко, бобовые, цитрусовые, кожица картофеля, сухофрукты. И, конечно же, нужно отказаться от кофе, шоколада, алкоголя, острых закусок, приправ», — объясняет эксперт.

Однако лучшим способом наблюдать за состоянием своей сердечно-сосудистой системы являются анализы, которые необходимо сдавать раз в год. Эти меры помогут вовремя заметить опасность появления инфаркта и других болезней.

Помимо прочего, мужчинам от 40 лет необходимо обратить внимание на количество калорий в рационе. Им нужно съедать не более 2 100 килокалорий в день с учетом образа жизни. Марият Мухина отмечает, что в этом возрасте нельзя допускать абдоминального ожирения, когда жир образуется внутри брюшной полости — в этом случае внутренний жир подпирает купол диафрагмы, и сердце меняет свое положение, что также влияет на развитие заболеваний.

Урну с прахом певца Юрия Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом свидетельствует фотография в официальном телеграм-канале артиста.

Судя по снимку, на церемонии присутствовали вдова и дети Шатунова.

Также директор артиста Аркадий Кудряшов сообщил, что часть праха Шатунова увезут в Германию, чтобы развеять над озером.

Шатунов скончался в ночь с 22 на 23 июня в возрасте 48 лет. Пиар-менеджер музыканта рассказал, что вечером Шатунов отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но прямо в карете у артиста остановилось сердце. Его смогли запустить вновь, певца успели довезти до клиники, где он скончался. Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт.

На прощание с певцом, которое состоялось 26 июня, пришли не менее 10 тысяч человек. Церемония прошла на Троекуровском кладбище столицы. Онлайн-трансляцию мероприятия посмотрели более 49 тысяч человек. Церемония прощания для близких была на следующий день, 27 июня. Она прошла в закрытом режиме с участием семьи и близких Шатунова.

Семья эстрадного исполнителя Юрия Шатунова заявила, что не имеет претензий к врачам. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на пост вдовы Шатунова Светланы в социальных сетях.

«Мы не имеем никаких претензий к сотрудникам скорой помощи и врачам», — написала Светлана Шатунова.

Директор Шатунова Аркадий Кудряшов также заявил, что нельзя винить медиков в смерти артиста.

«Думаю, тут какая бы крутая бригада ни приехала, Юру было уже не спасти. Он схватился за сердце и его потом словно парализовало. Сердце разорвалось, но он еще мучился минут 40», — объяснил он.

Признаки серьезных проблем со здоровьем были заметны на лице певца Юрия Шатунова во время его последнего интервью. Об этом в ток-шоу «Пусть говорят» заявила криминалист София Болховитина.

Эксперт отметила положение век экс-солиста группы «Ласковый май». Оно могло указывать на необратимые процессы в организме и сигнализировать о необходимости показаться врачу, считает криминалист.

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«У него склера глазного яблока излишне видна, у него положение нижнего века находится не в норме, там уже какие-то воспалительные процессы в организме», — сообщила Болховитина.

Церемония прощания с исполнителем хита «Белые розы» длилась больше шести часов и завершилась под аплодисменты поклонников его творчества.

После смерти солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова на спасавших его врачей скорой помощи якобы возбудили дело, утверждает директор артиста Аркадий Кудряшов. При этом в Следственном комитете его слова не подтвердили. Разбираемся, может ли история смерти исполнителя в итоге закончиться уголовным делом.

"Везите сами"

По словам Кудряшова, как только Шатунову стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Но отправлять к певцу бригаду врачей якобы не стали, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Диспетчер сказала, мол, везите сами, вам придется долго ждать. Довезли до ближайшего травмпункта, там уже сказали, что случай тяжелый, надо везти в больницу, нам прислали бригаду скорой. Просто какую-то древнюю газель без аппаратуры. До больницы Юру мы не довезли, он умер по дороге. Да, там в больнице пытались его "завести", не получилось, он уже был мертвым", – рассказал о последних минутах жизни Шатунова его директор.

Юрий Шатунов скончался 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная обширным инфарктом миокарда. Прощание с лидером "Ласкового мая" состоялось 26 июня на Троекуровском кладбище, куда пришли более 16 тысяч человек. После кремации часть праха Шатунова захоронят в Германии, где он жил на протяжении многих лет.

Из-за проверки в отношении врачей Шатунова якобы сначала не разрешали хоронить, говорит Кудряшов. При этом никаких претензий к докторам у семьи певца нет, подчеркнул он. Кроме того, представитель исполнителя убежден, что смерть Шатунова спровоцировали тяжелые суды с продюсером "Ласкового мая" Андреем Разиным за хиты группы.

В Следственном комитете слова Кудряшова о возбуждении дела опровергли.

Информация о возбуждении уголовного дела в связи со смертью певца Юрия Шатунова не соответствует действительности.

из сообщения Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области

Ранее новости об отказе выслать бригаду врачей к Шатунову не подтвердили на Московской областной станции скорой помощи.

"Были подняты и проанализированы все вызовы, прослушаны записи звонков, поступивших на пульт скорой за данный период. Звонивший житель не вызывал бригаду скорой, а уточнял нахождение ближайшей больницы, на что диспетчером был дан исчерпывающий ответ", – рассказали на станции.

Там заявили, что предлагали оформить вызов бригады, но позвонивший от этого отказался и сам повез пациента в Растуновскую больницу. Когда врачей вызывали уже оттуда, машина приехала через три минуты. Шатунову начали оказывать экстренную помощь и повезли в Домодедовскую больницу. В машине скорой помощи было все необходимое оборудование, заявил представитель станции.

Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал Москве 24, что певца привезли к ним в состоянии клинической смерти. Его пытались реанимировать в течение полутора часов, но сделать это не удалось.

Без суда не обойдется?

Уголовное дело обычно не возбуждается сразу – до этого момента проводится проверка, рассказала Москве 24 медицинский юрист Ирина Гриценко. Для этого могут изъять всю документацию по случившемуся и оригинал аудиозаписи разговора с диспетчером. Все звонки, которые поступают в скорую помощь, фиксируются, подчеркнула специалист. Также в рамках проверки может быть назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Сроки, в течение которых рассматриваются материалы проверки, составляют максимум 30 дней. Далее может быть возбуждено уголовное дело, если найдутся подтверждения наличия признаков преступления.

Ирина Гриценко

медицинский юрист

Скорее всего, в данном случае действия врачей могут быть рассмотрены по статье о неоказании помощи больному. Максимальное наказание по ней составляет четыре года лишения свободы и запрет на занятие определенной деятельностью в течение трех лет, подчеркнула Гриценко. Отсутствие претензий со стороны семьи не будет иметь значения, так как непрофессиональные действия врачей в целом подразумевают под собой общественную опасность, добавила она.

Чтобы оценивать действия диспетчера, нужно проанализировать его внутренние должностные инструкции. "Если там записано, что нужно, чтобы человек произнес, что он вызывает скорую помощь, тогда он действовал в соответствии с инструкцией и нарушений здесь нет. Также важно, сообщили ли они адрес для вызова или нет (чтобы направить машину, нужно назвать адрес). Если они его не сообщили, то опять же здесь нет неисполнения должностных инструкций", – говорит Гриценко.

Если же вызвавшие Шатунову скорую сообщили адрес, а диспетчер на это действительно сказал, что бригада будет ехать долго, тогда возникает неоднозначная ситуация, считает юрист.

"Такой ответ может трактоваться действительно как то, что не предоставили машину скорой помощи. Здесь уже нужно смотреть детали уголовного дела, должностные инструкции и анализировать запись разговора с диспетчером", – сказала она.

Эксперт не исключила, что в конечном итоге уголовное дело в отношении врачей может быть возбуждено. В том числе это связано с широким общественным резонансом вокруг смерти Шатунова. В целом в последние годы врачей стали жестче наказывать за непрофессиональные действия, заключила юрист.

"Не отказывайтесь от скорой помощи"

Председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов, член общественного совета при Росздравнадзоре Ольга Вострикова в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что не верит в версию с отказом отправлять бригаду на вызов к Юрию Шатунову.

"В нашем государстве каждому человеку положено предоставление скорой помощи по его вызову. Я уверена, что сотрудники скорой вряд ли бы отказались приехать на вызов. Тем более сейчас не такая сложная ситуация, как была раньше с ковидом – когда физически бригад скорой помощи не хватало и приходилось ожидать их больше времени. Сейчас ситуация более-менее нормализовалась", – сказала она.

Я честно скажу: мы не получали обращений от пациентов, которые бы говорили, что скорая помощь не приезжает по вызову.

Ольга Вострикова



председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов, член общественного совета при Росздравнадзоре

В столице и Московской области все автомобили скорой очень хорошо оснащены, отметила эксперт. По ее словам, "древние "Газели" там уже не встречаются.

"Мне кажется, весь парк поменялся как раз в ковидное время", – обратила внимание она.

В экстренных ситуациях специалист рекомендует не отказываться от приезда бригады врачей.

"Может быть, необходимая помощь будет оказана на дому и не понадобится ложиться в стационар. Но если вдруг нужна госпитализация, то лучше сделать это на скорой помощи. Так будет намного быстрее, эффективнее. И не надо тратить время, сидя в приемном отделении, как когда просто сами приезжаете в больницу на госпитализацию", – подчеркнула Вострикова.

Если скорая долго едет к пациенту или станция вдруг отказалась прислать бригаду, эксперт советует записать данные диспетчера. Тогда будет понятно, кто именно несет ответственность за принятые решения. Жалобу с данными можно направить через сайт общественного совета при Росздравнадзоре: оттуда обращение перенаправят в Минздрав или региональный департамент здравоохранения, заключила она.

Советский и российский певец Юрий Шатунов сознательно отказывался следить за своим здоровьем, поскольку не считал это необходимым.

Новость о смерти знаменитого исполнителя потрясла не только Россию, но и другие страны. Больше всего поклонники удивлены причиной смерти кумира — сердечная недостаточность. Как оказалось, Шатунов не вел здоровый образ жизни и в интервью заявлял, что в этом нет необходимости.

«Странно, зачем надо за чем-то следить? Все равно исход у всех один» — объяснял певец.