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23 минуты назад

Уехавшая в Латвию Хаматова оценила поездку Миронова в Донбасс

Елена Прошина

Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова прокомментировала поездку худрука Театра наций Евгений Миронова в Донбасс. Как сообщает «Слово и Дело», она усомнилась в искренности заявлений коллеги.

Уехавшая в Латвию Хаматова оценила поездку Миронова в Донбасс
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что Миронов не поддерживал спецоперацию ВС РФ на Украине, однако после того, как актер увидел происходящее своими глазами, изменил свое мнение. Хаматова же не поверила в это.

«Поступок Жени, конечно, трудно понять. Но что его подтолкнуло? Я бы хотела сначала поговорить с Женей, чтобы понять», — сказала актриса.

Напомним, что Хаматова и Миронов неоднократно выступали вместе. После начала спецоперации актриса осудила действия российских властей и уехала жить в Ригу, где теперь выступает в Новом Рижском театре под руководством Алвиса Херманиса. Миронову же пришлось искать Хаматовой замену на сцене Театра наций.

Шоу-бизнес,Чулпан Хаматова,Верховный суд,
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