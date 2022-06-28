Уехавшая в Латвию Хаматова оценила поездку Миронова в Донбасс

Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова прокомментировала поездку худрука Театра наций Евгений Миронова в Донбасс. Как сообщает «Слово и Дело», она усомнилась в искренности заявлений коллеги.

Напомним, что Миронов не поддерживал спецоперацию ВС РФ на Украине, однако после того, как актер увидел происходящее своими глазами, изменил свое мнение. Хаматова же не поверила в это.

«Поступок Жени, конечно, трудно понять. Но что его подтолкнуло? Я бы хотела сначала поговорить с Женей, чтобы понять», — сказала актриса.