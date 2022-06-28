Рубальская оправдалась за старое видео с концерта Аллегровой

Поэтесса Лариса Рубальская в разговоре с NEWS.ru оправдалась за видеоролик со старого концерта Ирины Аллегровой, где зрители попросили певицу исполнит ее хит «Угонщица».

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«Мне прислали из Tik Tok, я выложила. Это старое видео. Сейчас удалю», — заверила Рубальская.

Из-за этого видео в сети появились слухи о том, что Аллегрову выгнали со сцены на концерте в Рыбинске. СМИ писали, что аудитория не захотела слушать новый репертуар певицы и требовала ее исполнить старые хиты.

Вместе с этим сама Аллегрова опровергла подобную информацию и напомнила, что приостановила концертную деятельность с начала пандемии коронавируса.