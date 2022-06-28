Близкие Шатунова опубликовали фото с похорон

Прах Юрия Шатунова похоронили сегодня в Москве на Троекуровском кладбище. Родственники и близкие поделились снимком с похорон в соцсетях певца.

Накануне Шатунова отпели и кремировали. Часть праха увезут в Германию, где живет его семья, а часть была захоронена сегодня на столичном кладбище. На закрытой церемонии присутствовали только самые близкие певца, в том числе его жена и дети.

Позднее в соцсетях Юрия появилось фото с похорон. На нем изображена могила певца и его близкие стоящие спиной. Поклонники артиста тут же стали писать слова соболезнования.

«Прощай легенда. Навсегда в наших сердцах», «Мы будем скучать», «Спасибо за детство», «Спи спокойно, мой кумир... Мы всегда тебя помнить будем», - написали фанаты.

С 29 июня могилу певца смогут посетить все желающие.

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