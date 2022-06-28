Жигалова высмеяла покинувшего Украину Данилко

«Погранцы наверняка подумали, что это женщина какая-то поехала в эмиграцию. Самое главное Андрею Данилко вернуться на родину в том же образе, а то будет, как в его песне: "Даже если вам немного за 30, на фронте можешь вдруг очутиться"» — пошутила Жигалова над певцом.