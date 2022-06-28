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1 час назад

Жигалова высмеяла покинувшего Украину Данилко

Елена Прошина

Певец Андрей Данилко, более известный по сценическому образу Верки Сердючки, покинул Украину. Блогер Алена Жигалова в своем YouTube-шоу «Алена, блин! говорит», удивилась, как ему удалось уехать из страны, в которой мужчинам призывного возраста запретили пересекать границы

Жигалова высмеяла покинувшего Украину Данилко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналистка пошутила, что скорее всего, Данилко уезжал в образе Сердючки.

«Погранцы наверняка подумали, что это женщина какая-то поехала в эмиграцию. Самое главное Андрею Данилко вернуться на родину в том же образе, а то будет, как в его песне: "Даже если вам немного за 30, на фронте можешь вдруг очутиться"» — пошутила Жигалова над певцом.

Напомним, что ранее Данилко высказался о причинах конфликта с главой Первого канала Константином Эрнстом. Он рассказал, что хотел выступить на Евровидении от России, однако гендиректор телеканала отказал ему.

Шоу-бизнес,Андрей Данилко,Константин Эрнст,Первый канал,
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