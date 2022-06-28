Жигалова высмеяла покинувшего Украину Данилко

Певец Андрей Данилко, более известный по сценическому образу Верки Сердючки, покинул Украину. Блогер Алена Жигалова в своем YouTube-шоу «Алена, блин! говорит», удивилась, как ему удалось уехать из страны, в которой мужчинам призывного возраста запретили пересекать границы
Журналистка пошутила, что скорее всего, Данилко уезжал в образе Сердючки.
«Погранцы наверняка подумали, что это женщина какая-то поехала в эмиграцию. Самое главное Андрею Данилко вернуться на родину в том же образе, а то будет, как в его песне: "Даже если вам немного за 30, на фронте можешь вдруг очутиться"» — пошутила Жигалова над певцом.
Напомним, что ранее Данилко высказался о причинах конфликта с главой Первого канала Константином Эрнстом. Он рассказал, что хотел выступить на Евровидении от России, однако гендиректор телеканала отказал ему.