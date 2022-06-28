«Хотелось бы провести расследование!»: сестра Пьера Нарцисса усомнилась в причине его смерти

Прощание с певцом Пьером Нарциссом было перенесено на среду 29 июля. По словам экс-супруги артиста Валерии Калачевой, причиной переноса стали возникшие вопросы между семьями. Однако троюродная сестра Пьера, джазовая певица Виктория Пьер-Мари считает, что для переноса была другая причина. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам Пьер-Мари, ее брат был африканцем, а все африканцы отличаются крепим здоровьем, поэтому семья не верит в то, что Пьер скончался от проблем с сердцем и намерена провести расследование.

Видео дня

«Этот человек обладал невероятным здоровьем. Молодой, крепкий, выносливый дух. Он африканец, наша кровь – он камерунец. Невозможно, чтобы он скончался от какой-то сердечной недостаточности… Остановилось, не выдержало сердце. А сердце у него было невероятно крепкое – «бычье сердце» говорят о таких людях. Конечно хотелось бы, получить дополнительную информацию, провести какое-то расследование – не верю, что он умер от того, что у него слабое сердце», - сказала певица.

Виктория отметила, что Пьер был «мощный, крепкий, как и положено природе африканцу». У певца было крепкое здоровье, на которое он никогда не жаловался. Кроме того, он активно занимался спортом.

«Среди всех африканцев камерунцы всегда выделялись особенно физической способностью быть крепкими людьми. Он занимался спортом, играл с ребятами в футбол, боксировал. Он проводил концерты, и неустанно пел по 3-4 часа – это была хорошая нагрузка. К нему все всегда обращались за помощью, он никогда никому не отказывал, был потрясающий, добрый человек…» - рассказала сестра звезды.

Она также добавила, что на перевозку тела певца его земляки перечисляют средства всей диаспорой.

Напомним, Пьер Нарцисс скончался на 46-м году жизни. Звезде провели экстренную операцию, но спасти его не удалось. На операционном столе у Пьера отказало сердца из-за сердечной и почечной недостаточности, развившейся на фоне подагры.