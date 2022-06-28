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2 часа назад

Адвокат: внебрачным детям Шатунова для получения наследства придется доказать родство

FBM.ru

Родственники скончавшегося солиста “Ласкового мая” Юрия Шатунова не исключают, что в скором времени объявятся внебрачные дети певца. А адвокат Влад Подшибякин отметил, что для получения наследства им сначала нужно будет доказать родство с Шатуновым.

Адвокат: внебрачным детям Шатунова придется доказать родство
Фото: fbm.rufbm.ru

По словам эксперта, если при жизни артиста не было установлено отцовство, то возможным внебрачным детям предстоит сначала это установить.

«Если сейчас объявятся какие-то внебрачные дети, которые при жизни не были признаны его детьми юридически, то для того, чтобы им претендовать на наследство Шатунова, им необходимо будет для начала установить отцовство», — говорит Подшибякин.

Адвокат отметил, что при установлении отцовства должно имеется юридическое подтверждение. В противном случае не может идти и речи о наследстве.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,
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