Адвокат: внебрачным детям Шатунова придется доказать родство

Родственники скончавшегося солиста “Ласкового мая” Юрия Шатунова не исключают, что в скором времени объявятся внебрачные дети певца. А адвокат Влад Подшибякин отметил, что для получения наследства им сначала нужно будет доказать родство с Шатуновым.
По словам эксперта, если при жизни артиста не было установлено отцовство, то возможным внебрачным детям предстоит сначала это установить.
«Если сейчас объявятся какие-то внебрачные дети, которые при жизни не были признаны его детьми юридически, то для того, чтобы им претендовать на наследство Шатунова, им необходимо будет для начала установить отцовство», — говорит Подшибякин.
Адвокат отметил, что при установлении отцовства должно имеется юридическое подтверждение. В противном случае не может идти и речи о наследстве.