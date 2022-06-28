Стали известны детали продажи Галкиным российского имущества

Уже четыре месяца Примадонна вместе с супругом и детьми живет в Израиле. Пока Галкин окончательно разрывает все связи с родиной, легендарная певица все же надеется приехать в Россию, правда, по делу. Разделаться со своим имуществом повыгоднее муж решил, воспользовавшись ее именем.

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Накануне стало известно, что опальный юморист Максим Галкин намерен продать всю оставшуюся в России элитную недвижимость. Однако путь на родину ему закрыт, поэтому провернуть сделку он решил через свою жену. Алла Борисовна собиралась вернуться в Москву осенью, когда детям будет нужно начинать новый учебный год.

В связи с этим Галкин по доверенности передал все нажитое любимой супруге. Многие решили, что артист усмотрел в этом еще и дополнительную выгоду. Пугачева никаких громких заявлений относительно российской спецоперации не делала и с критикой власти не выступала, а значит, вернувшись в Москву, сможет сбыть товар подороже. Однако у риелторов для комика есть неприятные новости.

Специалист по продаже недвижимости Татьяна Вавилова заверила, что имя собственника жилплощади совершенно никак не влияет на конечную цену объекта. Так что Галкин, фактически, зря напрягался и оформлял тонны бумаг.

"Имя влияет, только если собственник состоит на учете в псих- или наркодиспансере, а вот его репутация отношения к продаже недвижимости не имеет. Выгоднее продать не получится", - пояснил риелтор.