Семья Шатунова ответила на вопрос о претензии к врачам

Семья Юрия Шатунова выступила с официальным заявлением о том, что они не имеют претензий к медикам, пытавшимся спасти артиста. Об этом пишет «Комсомольская правда».
«Мы не имеем никаких претензий к сотрудникам скорой помощи и врачам», - написала супруга Шатунова Светлана в соцсетях артиста.
По словам директора певца Аркадия Кудряшова, у Шатунова было уже такое состояние, что никакой врач ему бы уже не помог.
«Думаю, тут какая бы крутая бригада не приехала, Юру было уже не спасти. Он схватился за сердце и его потом словно парализовало. Сердце разорвалось, но он еще мучился минут 40», -рассказал Кудряшов.
Напомним, 26 и 27 июня прошла церемония прощания с певцом. Проводить Юрия в последний путь пришли несколько тысяч человек. В понедельник состоялось отпевание певца, на котором присутствовала только его семья. По пожеланию самого артиста, его тело будет кремировано. Часть праха захоронят на Троекуровском кладбище, а часть увезут в Германию.