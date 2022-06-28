Семья Шатунова ответила на вопрос о претензии к врачам

Семья Юрия Шатунова выступила с официальным заявлением о том, что они не имеют претензий к медикам, пытавшимся спасти артиста. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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«Мы не имеем никаких претензий к сотрудникам скорой помощи и врачам», - написала супруга Шатунова Светлана в соцсетях артиста.

По словам директора певца Аркадия Кудряшова, у Шатунова было уже такое состояние, что никакой врач ему бы уже не помог.

«Думаю, тут какая бы крутая бригада не приехала, Юру было уже не спасти. Он схватился за сердце и его потом словно парализовало. Сердце разорвалось, но он еще мучился минут 40», -рассказал Кудряшов.