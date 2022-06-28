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28 минут назад

«Мистика какая-то»: Калашникова рассказала о похоронах Шатунова

Елена Прошина

Певица Анна Калашникова рассказала о странностях, с которыми она столкнулась в день прощания с певцом Юрием Шатуновым. Как сообщает портал Prozvezd, день похорон начался для нее с того, что она проснулась рано утром с плохим самочувствием.

«Мистика какая-то»: Калашникова рассказала о похоронах Шатунова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Еще одной проблемой стала большая пробка по пути к кладбищу и трудности с доставкой цветов.

«Я заказала цветы в трех службах, но ни одна из них не смогла вовремя их доставить. Просто мистика какая-то! Удалось только с четвертой попытки», — рассказала Анна.

После ей не удалось быстро попасть к месту прощания с солистом «Ласкового мая» из-за огромного количества людей – вход перекрыла охрана, и певице пришлось ждать своей очереди. Кроме того, она сделала предположение, почему на похоронах почти не было ее коллег.

«Многие артисты работали: в этот день, как известно, были выпускные. Быть может, и страшная жара, установившаяся в Москве, поспособствовала», — порассуждала звезда.

Напомним, что Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Похороны разделили на два дня – сперва с ним простились поклонник, а после – близкие друзья.

Шоу-бизнес,Анна Калашникова,Юрий Шатунов,
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