«Три года депрессии»: Кожевникова рассказала о работе депутатом

Актриса Мария Кожевникова в свое время пять лет была депутатом Госдумы. Сейчас звезда с ужасом вспоминает об этом времени, пишет Teleprogramma.pro.

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С 2011 по 2016 год Мария Кожевникова была депутатом Госдумы VI созыва. Она являлась членом Комитета Госдумы по культуре и даже была одним из инициаторов «Антипиратского закона». Однако вспоминать о тех временах актриса не любит.

«Человеку эмоциональному и сердечному там не выжить, либо сойдешь с ума, либо — с волками жить — по-волчьи выть. Со мной случилось первое, три года депрессии. Только вылезла, а точнее — вылезаю», — рассказала Кожевникова в соцсети.

По словам звезды, асмой справиться с негативными эмоциями ей было сложно, поэтому пришлось обратиться к психологу, который проработал с ней все страхи и тревоги.