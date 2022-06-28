«Россию и россиян вы всегда терпеть не могли»

Ксения Собчак за все время своей карьеры постоянно сталкивалась с критикой. Позиции «блондинки в шоколаде» по многим вопросом часто не находили отклика как в обществе, так и среди звездных коллег. И с недавних пор отношение к скандальной журналистке только ухудшилось.

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За последние четыре месяца одни звезды покинули страну из-за несогласия с политикой властей, другие поспешили заявить о своей патриотичности. Третьи же знаменитости с большой обеспокоенностью начали задаваться вопросом, как в нынешних условиях на фоне всем известных событий заработать денег. К примеру, Наташа Королева из певицы переквалифицировалась в марафонщицы.

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Вот и Ксения Анатольевна внезапно заинтересовалась тем, что в народе уже давно принято называть «инфоцыганщиной». Продавая свои знания за деньги, Собчак столкнулась не только с насмешками, но и с серьезными проблемами. Дело в том, что некоторые участники курса звезды почувствовали себя обманутыми, и в итоге связались с известным юристом Катей Гордон.

«Ко мне обратилось какое-то количество людей недовольных тренингом. Больше того, так совпало, что вообще они ни разу не видели очно Ксению на этом тренинге. Вероятно, предполагалось, что она будет позже, но люди, заплатившие 900 тысяч, хотели эти деньги обратно. Насколько я знаю, с двумя из них уже финансовый вопрос закрыт, деньги возвращены. Нужда во мне как юристе отпала», — позже поделилась Гордон с Telegram-каналом «Звездач».

В числе прочего Катя отметила, что в сложившейся ситуации ей смешно наблюдать за потугами Собчак заработать на людях деньги. Особенно после того, как Ксения Анатольевна сама пыталась выставить блогера Блиновскую в не лучшем свете. По мнению Гордон, в данной ситуации журналистка продемонстрировала свои двойные стандарты.

«Человек, который разоблачал королеву марафонов, сам превратился в инфоцыганку, услугами которой, как минимум, довольны не все», — заявила юрист.

Те, кто хоть сколько-нибудь знают Собчак, не удивлены, что та поспешила отреагировать на ситуацию с исками и словами Гордон. В числе прочего журналистка пренебрежительно отозвалась о Кате как о букашке. И тут же юрист не выдержала и публично вылила ушат грязи на Ксению Анатольевну, припомнив той все ее грешки.