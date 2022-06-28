Андрей Соколов высказался о покинувших Россию артистах

Мотивы артистов, которые покинули территорию России после начала боевых действий на территории Украины, не имеет смысла обсуждать. Такое мнение выразил народный артист России Андрей Соколов в беседе на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», сообщает News.ru.
Актер выразил уверенность, что таких людей стоит считать предателями. В связи с этим причины их отъезда несущественны и не стоят обсуждения. Соколов добавил, что «предатели нигде не нужны».
«Когда тебе делают хирургическую операцию на животе, не время хирургу говорить о том, какие ему лекарства пить потом. Надо сейчас делать, а потом уже думать, что и как будет дальше», — высказался народный артист России.
Ранее известная актриса Лариса Бравицкая высказала свое мнение по поводу эмиграции многих российских звезд после начала боевых действий на территории Украины. Она назвала подобное явление «галковщина».
«Галковщина — это спонтанная эмиграция, крушение всей прошлой, благополучной жизни, добровольный разрыв и отказ от Родины», — подчеркнула они и добавила, что это явление поразило многих талантливых российских деятелей культуры.
Бравицкая отметила, что творческим людям свойственно совершать глупые и необдуманные поступки. В качестве примера она привела певицу Земфиру, Аллу Пугачеву и телеведущую Жанну Агалакову.