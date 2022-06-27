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2 часа назад

Стала известна стоимость консультаций астролога Глобы-младшего

Елена Прошина

За свои консультации сын известного астролога и экс-ведущей шоу «Давай поженимся» Тамары Глобы Богдан берет от 10 до 60 тысяч рублей в зависимости от направленности. Об этом свидетельствуют данные на его личном сайте.

Стала известна стоимость консультаций астролога Глобы-младшего
Фото: Богдан ГлобаБогдан Глоба

В частности, узнать у Глобы совместимость с партнером по гороскопу можно за 55 тысяч рублей, составить натальную карту за 40 тысяч рублей, проконсультироваться насчет профессии за 30 тысяч рублей. Подбор идеальной даты свадьбы влюбленным обойдется в 50 тысяч рублей.

Есть в прайсе Глобы и расценки пониже. Например, за 15 тысяч рублей желающие смогут задать ему один вопрос или узнать совместимость по стихии, в 10 тысяч рублей обойдется определение психотипа.

Также астролог предлагает обучающий курс. Одно онлайн-занятие в нем стоит 1800 рублей.

По данным издания Prozvezd.info, Глоба является востребованным специалистом и его доход в месяц составляет около миллиона рублей.

Шоу-бизнес,Тамара Глоба,
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