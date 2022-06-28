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1 час назад

Прощание с Пьером Нарциссом вновь перенесли

Lenta.ruиещё 3

Прощание с певцом Пьером Нарциссом вновь перенесли — в этот раз с 29 на 30 июня, сообщает «Звезда» в своем Telegram-канале.

Прощание с Пьером Нарциссом вновь перенесли
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.comAnatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Об этом рассказала бывшая супруга артиста. Причину изменения даты она не уточнила.

Прощание с исполнителем переносят не впервые. Ранее мероприятие переносили с 25 на 29 июля. По словам экс-жены, это произошло из-за возникшего форс-мажора.

О смерти 45-летнего Пьера Нарцисса стало известно 22 июня. По словам его дочери, он скончался в результате остановки сердца в ходе операции на почках. Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что перед смертью Нарцисс посетил тренировку по боксу, во время которой ему стало плохо.

Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне в 1977 году. Творческий путь он начал в 1990-е годы, создав свою первую группу, которая выступала в клубах. В 2003 году певец принял участие в российском шоу «Фабрика звезд», где выпустил ставшую хитом песню «Шоколадный заяц».

Шоу-бизнес,Пьер Нарцисс,Эдгард Запашный,
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