Прощание с Пьером Нарциссом вновь перенесли

Прощание с певцом Пьером Нарциссом вновь перенесли — в этот раз с 29 на 30 июня, сообщает «Звезда» в своем Telegram-канале.

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Об этом рассказала бывшая супруга артиста. Причину изменения даты она не уточнила.

Прощание с исполнителем переносят не впервые. Ранее мероприятие переносили с 25 на 29 июля. По словам экс-жены, это произошло из-за возникшего форс-мажора.

О смерти 45-летнего Пьера Нарцисса стало известно 22 июня. По словам его дочери, он скончался в результате остановки сердца в ходе операции на почках. Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что перед смертью Нарцисс посетил тренировку по боксу, во время которой ему стало плохо.