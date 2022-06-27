Нагиев пострадал в результате обрушения театральных декораций

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев пострадал в результате обрушения театральной декорации во время гастролей в Калининграде. По словам артиста, конструкция свалилась ему на ногу, передает The Voice.

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Несмотря на полученную травму, Нагиев доиграл спектакль до конца. Сразу после этого он обратился к дежурному врачу, который диагностировал у него ушиб правой голени.

Нагиев признался, что испытывает значительную боль, однако в состоянии передвигаться самостоятельно.

В общем, нормально. Хромаю, но ползу, — рассказал актер.

Отмечается, что в Калининграде он представлял спектакль «Кыся», в котором сыграл главную роль.