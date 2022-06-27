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2 часа назад

Little Big ответили Пригожину на предложение лишить их гражданства России

News.ru

Участники российской музыкальной группы Little Big отреагировали на предложение продюсера Иосифа Пригожина лишить их гражданства России. Они заявили на странице группы в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что у них есть некий «секрет» о Пригожине, который они могут рассказать.

Little Big ответили Пригожину на предложение лишить их гражданства
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Я знаю очень большой маленький секрет. Рассказать?, — говорится в публикации.

На самой фотографии изображена солистка Little Big Софья Таюрская, держащая на коленях портрет Пригожина в рамке. Таким образом музыканты в свойственной саркастичной манере пошутили над продюсером.

У меня стоит на коленях тот, кто призывает лишить нас гражданства, — сказано в сообщении.

Little Big сообщили, что теперь базируются в США

Напомним, 24 июня группа Little Big выпустила трек Generation Cancellation и видеоклип на него. В подписи к видеоролику на YouTube содержится призыв остановить военные действия на Украине. Отмечается, что музыканты находятся в США.

Позднее российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новый антивоенный клип группы. Пригожин назвал музыкантов малообразованными, а также призвал лишить участников группы российского гражданства.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,
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