Little Big ответили Пригожину на предложение лишить их гражданства

Участники российской музыкальной группы Little Big отреагировали на предложение продюсера Иосифа Пригожина лишить их гражданства России. Они заявили на странице группы в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что у них есть некий «секрет» о Пригожине, который они могут рассказать.

Я знаю очень большой маленький секрет. Рассказать?, — говорится в публикации.

На самой фотографии изображена солистка Little Big Софья Таюрская, держащая на коленях портрет Пригожина в рамке. Таким образом музыканты в свойственной саркастичной манере пошутили над продюсером.

У меня стоит на коленях тот, кто призывает лишить нас гражданства, — сказано в сообщении.

Напомним, 24 июня группа Little Big выпустила трек Generation Cancellation и видеоклип на него. В подписи к видеоролику на YouTube содержится призыв остановить военные действия на Украине. Отмечается, что музыканты находятся в США.