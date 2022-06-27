Аллегрову прогнали со сцены в российском городе

Скандалом завершилось выступление певицы Ирины Аллегровой в Рыбинске. Слушателям не понравились новые песни звезды, в результате чего ее буквально выгнали со сцены. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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На концерте Аллегрова решила исполнить только новые песни, однако зрители в зале потребовали спеть старые хиты. Певица отказалась исполнять композиции из всем знакомого репертуара, что вызвало волну негатива у поклонников. Видео инцидента появилось в соцсетях у Ларисы Рубальской.

«Вот так. Угонщицу петь не хочешь — уходи!» — написала поэтесса.

Самой же Аллегровой ничего больше не оставалось, как покинуть сцену, несмотря на то, что концерт еще не закончился.

Это уже не первый подобный случай у певицы. В 2019 году на концерте в Краснодаре поклонники также не оценили новое творчество Аллегровой и потребовали исполнить знаменитые хиты. В свою очередь звезда в грубой форме отказалась исполнять старые песни.