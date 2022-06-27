В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
59 минут назад

Аллегрову прогнали со сцены в российском городе

Елена Прошина

Скандалом завершилось выступление певицы Ирины Аллегровой в Рыбинске. Слушателям не понравились новые песни звезды, в результате чего ее буквально выгнали со сцены. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Аллегрову прогнали со сцены в российском городе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На концерте Аллегрова решила исполнить только новые песни, однако зрители в зале потребовали спеть старые хиты. Певица отказалась исполнять композиции из всем знакомого репертуара, что вызвало волну негатива у поклонников. Видео инцидента появилось в соцсетях у Ларисы Рубальской.

«Вот так. Угонщицу петь не хочешь — уходи!» — написала поэтесса.

Самой же Аллегровой ничего больше не оставалось, как покинуть сцену, несмотря на то, что концерт еще не закончился.

Это уже не первый подобный случай у певицы. В 2019 году на концерте в Краснодаре поклонники также не оценили новое творчество Аллегровой и потребовали исполнить знаменитые хиты. В свою очередь звезда в грубой форме отказалась исполнять старые песни.

Более того, администрация коллектива грозилась подать в суд на недовольных зрителей, которые высказали негативные отзывы о концерте Аллегровой, а также за клевету.

Шоу-бизнес,Лариса Рубальская,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители