В Москве простились с Юрием Шатуновым

Почтить память певца, экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова пришли в Москве свыше 16 тыс. поклонников, к гробу певца возложили две тонны роз.

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«В похоронном доме Троекурово простились с экс-солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Почтить память артиста пришли свыше 16 тыс. поклонников. Трансляцию с церемонии прощания, организованную ГБУ «Ритуал», посмотрели более 61,5 тыс. человек. К гробу певца возложили порядка 20 тысяч роз – 2 тонны», – говорится в сообщении в Telegram-канале ГБУ «Ритуал».

Отмечается, что на сильной жаре восемь поклонников исполнителя почувствовали недомогание. Им оказали помощь дежурившие на месте медики. Нарушений правопорядка выявлено не было.

В похоронном бюро отметили, что прощание с певцом стало одним из самых масштабных.

Между тем, в понедельник с Шатуновым прощаются близкие, здание похоронного дома оцеплено сотрудниками полиции и кладбища, посторонних близко не подпускают, передает РИА «Новости».

Тело артиста кремируют, прах захоронят на Троекуровском кладбище и на берегу лесного озера в Баварии, где певец любил рыбачить.