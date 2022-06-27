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1 час назад

Юрист оценила шансы сестры Градского на наследство

Елена Прошина

На наследство Александра Градского появился еще один претендент – двоюродная сестра Наталья. Юрист рассказала «Миру новостей» какие шансы у родственницы музыканта отсудить родительскую квартиру.

Юрист оценила шансы сестры Градского на наследство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прямых наследников у Александра Градского пятеро: его супруга Марина Коташенко, их общие сыновья Саша и Иван, а также взрослые сын Даниил и дочь Мария. Однако теперь появился еще один претендент - двоюродная сестра Градского Наталья. По ее словам, 20 лет назад Градский уговорил ее отца (своего родного дядю) отписать ему квартиру на Бережковской набережной в Москве и дачу в элитном подмосковном поселке Расторгуево.

По мнению Натальи, перед смертью ее отец не отдавал отчета в своих действиях, поэтому согласился отдать все племяннику. Она также уверяет, что брат запугивал ее, поэтому она не обратилась сразу в суд. Но после его смерти, женщина решила вернуть себе родительскую квартиру и дачу.

«В данном случае не вижу вообще никаких шансов выиграть дело. Во-первых, Наталья, будучи двоюродной сестрой Градского, не является наследницей первой очереди и в сложившейся ситуации вообще не может на что-либо претендовать», - говорит юрист Оксана Гурина.

Кроме того, срок исковой давности по наследственному делу истек еще 10 лет назад. За это время женщина никуда не обращалась, а это значит, что с точки зрения суда ее все устраивало. В настоящее время сестра музыканта может только рассчитывать на добровольное желание родственников отдать ей имущество или на возможности заработать на этой истории посредствам телешоу.

Ранее адвокат Александр Добровинский заявил, что в деле Натальи не все так просто. Адвокат, изучая документы, нашел интересные факты, благодаря которым наследственное дело может иметь неожиданные повороты. Однако, о чем конкретно идет речь, он не пояснил.

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