Певец Александр Розенбаум в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» высказался по поводу эмиграции Аллы Пугачевой в Израиль.
Артист рассказал, что недавно общался с Примадонной. Также он подчеркнул, что не считает ее предательницей Родины.
«С какого перепугу я не должен с ней общаться?! Я не буду ее осуждать, обсуждать. Называть ее предательницей? Да никогда! Она мой любимый человек», — рассказал Розенбаум.
Также он высказался по поводу и других знаменитостей. В частности, разговор коснулся Андрея Макаревича.
«Я его тоже не позволю себе упрекать. Не считаю его предателем. Я бы так не сделал, но у него есть свои мысли. Может, он правильно сделал, может, скончался бы от переживаний», — подчеркнул певец.
Розенбаум раскритиковал Маргариту Симоньян, которая упрекнула Максима Галкина в нетрадиционной ориентации и назвала его брак с Пугачевой фальшивым.
«Лезть в чужую постель — последнее дело!» — считает артист.