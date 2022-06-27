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58 минут назад

Розенбаум поддержал уехавшую Пугачеву и назвал ее "любимым человеком"

Газета.Ru

Певец Александр Розенбаум в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» высказался по поводу эмиграции Аллы Пугачевой в Израиль.

Артист рассказал, что недавно общался с Примадонной. Также он подчеркнул, что не считает ее предательницей Родины.

«С какого перепугу я не должен с ней общаться?! Я не буду ее осуждать, обсуждать. Называть ее предательницей? Да никогда! Она мой любимый человек», — рассказал Розенбаум.

Также он высказался по поводу и других знаменитостей. В частности, разговор коснулся Андрея Макаревича.

«Я его тоже не позволю себе упрекать. Не считаю его предателем. Я бы так не сделал, но у него есть свои мысли. Может, он правильно сделал, может, скончался бы от переживаний», — подчеркнул певец.

Розенбаум раскритиковал Маргариту Симоньян, которая упрекнула Максима Галкина в нетрадиционной ориентации и назвала его брак с Пугачевой фальшивым.

«Лезть в чужую постель — последнее дело!» — считает артист.

Шоу-бизнес,Видео,Маргарита Симоньян,Максим Галкин,Александр Розенбаум,Андрей Макаревич,Алла Пугачева,
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