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1 час назад

Инвалидов не пустили на прощание с Шатуновым

Елена Прошина

Охранники Троекуровского кладбища не пропустили на прощание с Юрием Шатуновым инвалидов II группы. Об этом пишет «Московский комсомолец».

26 июня тысячи людей собрались у стен Троекуровского кладбища, чтобы проводить в последний путь экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Прощание продолжилось 27 июня, однако в этот день оно проходит только для близких и коллег музыканта. Так, на прощание не смогли попасть двое инвалидов II группы – их не пропустили охранники.

«Мы сами из интерната. Вчера не получилось приехать. Решили сегодня. А вы нас не пропускаете. Пожалуйста, дайте пройти. Мы его поклонники, сами выступаем», - упрашивали сотрудников кладбища двое мужчин, однако уговоры не помогли.

Ранее сообщалось, что Игорь Крутой помог купил место на кладбище для Шатунова. Дело в том, что у певца несмотря на высокую популярность, не было никаких званий. Из-за этого его семье отказали в бюджетном месте на кладбище. Помог Крутой, который купил участок за 3 млн рублей.

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