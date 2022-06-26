Директор Шатунова рассказал о наследстве певца

Имя Юрия Шатунова известно практически всем россиянам, певец собирал полные залы – но, как оказалось, для звезды такой величины он был небогатым человеком.

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В Германии у певца был дом, где он жил со своей семьей. В России – только однокомнатная квартира в Москве, достаточно скромная. Никаких ближних и дальних дач, апартаментов, пишет «Комсомольская Правда».

По словам концертного директора Юрия, Аркадия Кудряшова, были небольшие средства на счетах, но сейчас они заморожены до того, как наследники вступят в свои права. Все, что есть – достанется жене им детям. Также они получат права на творческое наследие Шатунова.