Шатунова похоронят в гробу, который стоит целое состояние

Юрия Шатунова проводят в последний путь в роскошном, сделанном по специальном эскизам гробу. В СМИ его называют «королевским». Подробное описание дают dni.ru.
Гроб сделан из ценной древесины, обит и украшен бархатом, крепом и жаккардом. На отдельные детали нанесено напыление из драгоценных металлов, наружные поверхности покрыты черным лаком.
По сведениям журналистов, подобное изделие стоит не менее 500 тысяч рублей.
В воскресенье проходит открытая церемония прощания с кумиром миллионов россиян. Предполагалось, что она займет несколько часов, но отдать последний долг любимому исполнителю пришли тысячи людей, и организаторам прошлось ее продлить.
В последнее время Шатунов много сил потратил на суды с продюсером «Ласкового мая», борясь за право исполнять песни группы. И несмотря на то, что Юрию удалось отстоять свои права, телеведущая Ольга Казаченко уверена, что суды повлияли на здоровье артиста.