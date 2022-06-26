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1 час назад

Шатунова похоронят в гробу, который стоит целое состояние

Ирина Лебедева

Юрия Шатунова проводят в последний путь в роскошном, сделанном по специальном эскизам гробу. В СМИ его называют «королевским». Подробное описание дают dni.ru.

Шатунова похоронят в гробу, который стоит целое состояние
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гроб сделан из ценной древесины, обит и украшен бархатом, крепом и жаккардом. На отдельные детали нанесено напыление из драгоценных металлов, наружные поверхности покрыты черным лаком.

По сведениям журналистов, подобное изделие стоит не менее 500 тысяч рублей.

В воскресенье проходит открытая церемония прощания с кумиром миллионов россиян. Предполагалось, что она займет несколько часов, но отдать последний долг любимому исполнителю пришли тысячи людей, и организаторам прошлось ее продлить.

В последнее время Шатунов много сил потратил на суды с продюсером «Ласкового мая», борясь за право исполнять песни группы. И несмотря на то, что Юрию удалось отстоять свои права, телеведущая Ольга Казаченко уверена, что суды повлияли на здоровье артиста.

Шоу-бизнес,Ольга Казаченко,Юрий Шатунов,
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