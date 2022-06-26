Шатунова похоронят в гробу, который стоит целое состояние

Юрия Шатунова проводят в последний путь в роскошном, сделанном по специальном эскизам гробу. В СМИ его называют «королевским». Подробное описание дают dni.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Гроб сделан из ценной древесины, обит и украшен бархатом, крепом и жаккардом. На отдельные детали нанесено напыление из драгоценных металлов, наружные поверхности покрыты черным лаком.

По сведениям журналистов, подобное изделие стоит не менее 500 тысяч рублей.

В воскресенье проходит открытая церемония прощания с кумиром миллионов россиян. Предполагалось, что она займет несколько часов, но отдать последний долг любимому исполнителю пришли тысячи людей, и организаторам прошлось ее продлить.