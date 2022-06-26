СМИ: следствие проверит действия «Скорой» на фоне смерти Шатунова

Правоохранительные органы будут разбираться в ситуации, сложившейся в последние часы жизни Юрия Шатунова. Как известно, певец скончался от обширного инфаркта. Но, возможно, 48-летнего исполнителя можно было спасти, если бы он получил своевременную и квалифицированную медицинскую помощь.
Директор Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал журналистам «Комсомольской Правды», что первоначально диспетчер скорой помощи посоветовала им самим везти Юрия, которому стало плохо прямо за праздничным столом, в больницу, поскольку бригаду пришлось бы ждать слишком долго.
Тогда друзья доставили его в ближайший травмпункт, где медики объяснили, что случай серьезный и прислали карету «Скорой». К сожалению, это не был современный реанимобиль.
По словам Кудряшова, приехала «какая-то древняя газель без аппаратуры». До больницы Шатунова живым довезти не удалось. Аркадий сообщил, что против врачей возбуждено уголовное дело. Сам он считает, что "пусть проверяют", но Шатунова вернуть уже невозможно.
В Москве на церемонию прощания с певцом Юрием Шатуновым неизвестный поклонник прислал грузовую машину, целиком заполненную красными розами. Прощание с Шатуновым проходит сегодня, 26 июня 2022 года, на Троекуровском кладбище. Каждый желающий мог бесплатно взять цветы, присланные фанатом, чтобы возложить их к гробу артиста.