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2 часа назад

Гоген Солнцев обвинил экс-супругу в желании лишить его наследства

Ирина Лебедева

Екатерина Терешкович, бывшая жена Гогена Солцева, публично выразила негодование по поводу поведения шоумена. Его мама находится в критическом состоянии в больнице, а он никакого участия в судьбе родительницы принимать не хочет.

Гоген Солнцев обвинил экс-супругу в желании лишить его наследства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналисты портала prozvezd обратились к шоумену с просьбой прокомментировать ситуацию и получили резкую отповедь.

«Мне совершенно наплевать, что говорит безумная старуха Терешкович. Мать тяжелая, да! Но все болеют. Она уже пенсионерка! В ее возрасте не бывает абсолютно здоровых. Жизнь такая! Я прекрасно знаю, что матери ампутировали ногу. Но что я могу сделать? Мать мне сама не звонила. Знаю, что Терешкович же там околачивается, чтобы Кравцова на нее подписала завещание. Даже нотариуса в больницу притаскивала - мне сказали добрые люди. Но их не пустили, погнали поганой метлой из клиники. Вот в этом и заключается ее гнилой резон. Она хочет лишить меня наследства», гневно заявил Солнцев.

Людмила Кравцова, мама скандального шоумена Гогена Солнцева, попала в больницу из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. На прошлой неделе ей ампутировали ногу, сейчас она находится в реанимации.

Шоу-бизнес,Екатерина Терешкович,Гоген Солнцев,
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