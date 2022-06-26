Гоген Солнцев обвинил экс-супругу в желании лишить его наследства

«Мне совершенно наплевать, что говорит безумная старуха Терешкович. Мать тяжелая, да! Но все болеют. Она уже пенсионерка! В ее возрасте не бывает абсолютно здоровых. Жизнь такая! Я прекрасно знаю, что матери ампутировали ногу. Но что я могу сделать? Мать мне сама не звонила. Знаю, что Терешкович же там околачивается, чтобы Кравцова на нее подписала завещание. Даже нотариуса в больницу притаскивала - мне сказали добрые люди. Но их не пустили, погнали поганой метлой из клиники. Вот в этом и заключается ее гнилой резон. Она хочет лишить меня наследства», гневно заявил Солнцев.