Гоген Солнцев обвинил экс-супругу в желании лишить его наследства

Екатерина Терешкович, бывшая жена Гогена Солцева, публично выразила негодование по поводу поведения шоумена. Его мама находится в критическом состоянии в больнице, а он никакого участия в судьбе родительницы принимать не хочет.
Журналисты портала prozvezd обратились к шоумену с просьбой прокомментировать ситуацию и получили резкую отповедь.
«Мне совершенно наплевать, что говорит безумная старуха Терешкович. Мать тяжелая, да! Но все болеют. Она уже пенсионерка! В ее возрасте не бывает абсолютно здоровых. Жизнь такая! Я прекрасно знаю, что матери ампутировали ногу. Но что я могу сделать? Мать мне сама не звонила. Знаю, что Терешкович же там околачивается, чтобы Кравцова на нее подписала завещание. Даже нотариуса в больницу притаскивала - мне сказали добрые люди. Но их не пустили, погнали поганой метлой из клиники. Вот в этом и заключается ее гнилой резон. Она хочет лишить меня наследства», гневно заявил Солнцев.
Людмила Кравцова, мама скандального шоумена Гогена Солнцева, попала в больницу из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. На прошлой неделе ей ампутировали ногу, сейчас она находится в реанимации.