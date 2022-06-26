В интернете идет торговля автографами и фотографиями Шатунова

Тело Юрия Шатунова еще не предали земле, а в интернете уже началась бойкая торговля открытками, автографами, плакатами, дисками – всем, что имеет отношение к певцу, или может быть выдано за таковое и принести прибыль его владельцу.

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«Комсомольская Правда» сделала обзор интернет-площадок, где торгуют памятными вещами. Как оказалось, разброс цен весьма велик. Так, самый дорогой автограф оценен в целый миллион. Журналисты издания побеседовали с продавцом – Оксаной из Казани.

«Почему это высокая цена? Я считаю Юру Шатунова гениальным человеком. Он - эпоха. И его автограф не должен стоить 5 тысяч рублей», - рассказала продавец Оксана.

Впрочем, подавляющее большинство продавцов как раз запрашивает за свои лоты 5-10 тысяч. Самая скромная цена у фотографии Юрия с белой розой в руке и подписью – 1, 5 тысячи рублей.

Решил подзаработать и некий одноклассник, предложивший фанатам за 250 тысяч рублей раритетные тетради из оренбургского интерната №2 Юрия Шатунова и заявление о принятии экзаменов по математике за 10 и 11 классы экстерном «в связи с гастрольной деятельностью по всему земному шару». Продавец утверждает, что учился в том же интернате и готов при личной встрече подтвердить их подлинность.