«Никаких золотых гор»: Васильева озвучила размер своей пенсии

Очень многие российские пенсионеры не смеют и мечтать о таких выплатах от государства, которые имеет Татьяна Васильева. Звезда, однако, в разговоре с журналистами портала blitz.center,
заявила, что ежемесячные 60 тысяч рублей ее совсем не радуют, ибо «прибавляют что-то», но это такие малые суммы, которых «не замечаешь».
«Никаких «золотых гор». Пенсия уже долгие годы застряла на одном месте. Надбавка только одна — от мэра Москвы. У меня ежемесячно 30 тысяч рублей от государства и 30 тысяч — московская надбавка за звание», — сообщила актриса.
В последнее время на Татьяну Васильеву обрушилась гора критики. Так, недавно злобно высказался Стас Садальский, назвавший актрису лгуньей. Его поддержал и актер Сергей Никоненко, которого коллега якобы подставила.
По его словам, во время поездки съемочной группы в Израиль (фильм «Хочу в Америку»), Татьяна Григорьевна постоянно скандалила, была всем недовольна, кричала и даже плела интриги.
«Васильева обмануть может кого угодно. Жадная до денег, проявила себя просто мерзопакостно. Мне даже говорить о ней противно», - с ужасом вспоминает Никоненко совместную работу с актрисой.