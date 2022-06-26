«Не хотел отдавать ни копейки»: друг заявил о ненависти Шатунова к Разину

Директор и друг умершего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал, что тот «ненавидел» продюсера коллектива Андрея Разина. Об этом представитель музыканта заявил на церемонии прощания с артистом, передаёт находящийся на церемонии журналист NEWS.ru.
Юра ненавидел Разина, — заявил Аркадий Кудряшов.
По словам директора Шатунова, неприязнь артиста к продюсеру была вызвана тем, что продюсер «не хотел отдавать ему ни копейки».
Ранее основатель группы «Ласковый май» и автор всех главных хитов Шатунова Сергей Кузнецов сообщил, что вдова и дети Юрия Шатунова после его похорон продолжат судиться с продюсером коллектива Андреем Разиным за права на песни.
NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию церемонии прощания с Шатуновым, в ней можно увидеть фото и видео гражданской панихиды.