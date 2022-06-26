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12 минут назад

«Не хотел отдавать ни копейки»: друг заявил о ненависти Шатунова к Разину

News.ru

Директор и друг умершего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал, что тот «ненавидел» продюсера коллектива Андрея Разина. Об этом представитель музыканта заявил на церемонии прощания с артистом, передаёт находящийся на церемонии журналист NEWS.ru.

«Не хотел отдавать ни копейки»: друг заявил о ненависти Шатунова к Разину
Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва»Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Юра ненавидел Разина, — заявил Аркадий Кудряшов.

По словам директора Шатунова, неприязнь артиста к продюсеру была вызвана тем, что продюсер «не хотел отдавать ему ни копейки».

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Ранее основатель группы «Ласковый май» и автор всех главных хитов Шатунова Сергей Кузнецов сообщил, что вдова и дети Юрия Шатунова после его похорон продолжат судиться с продюсером коллектива Андреем Разиным за права на песни.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию церемонии прощания с Шатуновым, в ней можно увидеть фото и видео гражданской панихиды.

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