«Не хотел отдавать ни копейки»: друг заявил о ненависти Шатунова к Разину

Директор и друг умершего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал, что тот «ненавидел» продюсера коллектива Андрея Разина. Об этом представитель музыканта заявил на церемонии прощания с артистом, передаёт находящийся на церемонии журналист NEWS.ru.

Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва» Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Юра ненавидел Разина, — заявил Аркадий Кудряшов.

По словам директора Шатунова, неприязнь артиста к продюсеру была вызвана тем, что продюсер «не хотел отдавать ему ни копейки».

Ранее основатель группы «Ласковый май» и автор всех главных хитов Шатунова Сергей Кузнецов сообщил, что вдова и дети Юрия Шатунова после его похорон продолжат судиться с продюсером коллектива Андреем Разиным за права на песни.