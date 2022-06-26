Звезда «Тихого Дона» Хитяева: «Может, я всю жизнь ждала свободы»

Актрисе Людмиле Хитяевой, запомнившейся публике по звездной роли в фильме «Тихий дон», 92 года. Как она сама призналась в беседе с журналистами «Собеседника», она всю жизнь была замужем, и, как потом поняла, всю жизнь ждала свободы.
«Может, я все время, всю жизнь ждала свободы. И наконец-то дождалась. Самое классное в этой свободе было то, что можно было в кои-то веки не обращать внимания на то, о чем мне хочет сообщить консьержка из того, что она там подметила, пока меня не было дома. Я все всегда заканчивала сама!», - рассказала звезда.
С первым супругом народная артистка РСФСР развелась из-за сплетен об его изменах. У них есть сын Павел. Со вторым тоже было не все гладко – он был известным врачом, и очень переживал, что его воспринимали как довесок к жене-звезде кинематографа. Третьего мужа Хитяева сдала «с рук на руки» любовнице.
«Будучи человеком крайне порядочным, я сдала Валеру с рук на руки. Это была красавица-продавщица в магазине канцелярских товаров. Решающую роль сыграло то, что у меня уже был ребенок, а ему детей в силу возраста я подарить бы не смогла при всем желании. Ему же было за 50. И я смогла донести до него мысль, что человек больше счастлив тогда, когда у него есть собственные дети...Да и свекровь меня в этом поддерживала, ей тоже хотелось нянчить своих внуков», - поделилась артистка.
Народная артистка РСФСР Людмила Хитяева, известная по картинам «Тихий Дон» и «Вечера на хуторе близ Диканьки», пытается «выбить» себе место на Преображенском кладбище в Москве, где уже покоятся ее родственники. Как рассказал друг звезды, руководитель Международного культурного центра «Слава» Вячеслав Моцардо в беседе с NEWS.ru, пока звезде не удается договориться с чиновниками.