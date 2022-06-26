Звезда «Тихого Дона» Хитяева: «Может, я всю жизнь ждала свободы»

«Будучи человеком крайне порядочным, я сдала Валеру с рук на руки. Это была красавица-продавщица в магазине канцелярских товаров. Решающую роль сыграло то, что у меня уже был ребенок, а ему детей в силу возраста я подарить бы не смогла при всем желании. Ему же было за 50. И я смогла донести до него мысль, что человек больше счастлив тогда, когда у него есть собственные дети...Да и свекровь меня в этом поддерживала, ей тоже хотелось нянчить своих внуков», - поделилась артистка.