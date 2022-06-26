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1 час назад

СМИ: Галкин переписывает свое имущество на Пугачеву

Ирина Лебедева

В социальных сетях и СМИ обсуждают информацию о том, что Максим Галкин переписывает принадлежащее ему имущество, которое находится в России, на Аллу Пугачеву. Из этого пользователи делают вывод: звездная семья будет избавляться от недвижимости.

СМИ: Галкин переписывает свое имущество на Пугачеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Максим, Алла и дети четвертый месяц живут в Израиле. Галкин организовал серию концертов, зарабатывает деньги и выступает против спецоперации на Украине.

Пугачева не делает никаких политических заявлений и заявлений вообще, единственное, проинформировала публику о том, что к учебному году собирается вместе с детьми вернуться в Россию.

Коллеги звездной пары вспоминают, что Галкин несколько лет назад в интервью одному из оппозиционных телеканалов объяснял, почему Алла не высказывается на политические темы. Дело в том, что теперь, при наличии детей, они отвечают не только сами за себя, у них маленькие дети и хотя бы один из родителей должен быть с ними, чтобы их растить.

«Комсомольская Правда» пишет, что Примадонна будет открыто поддерживать заявления мужа лишь после того, как российское имущество будет распродано. А в условиях нынешних реалий это произойдет очень нескоро. Грандиозный Замок в деревне Грязь вообще может оказаться неликвиден.

Телеведущий Вячеслав Манучаров высказался о юмористе Максиме Галкине. Он раскритиковал артиста, который вынудил свою жену, певицу Аллу Пугачеву, покинуть родную страну. По мнению Манучарова, смена климата и переезд не пойдут певице на пользу и могут навредить ее здоровью.

Также он считает, что Примадонна тоскует по родной стране, в которой прожила всю свою жизнь.

Шоу-бизнес,Вячеслав Манучаров,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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