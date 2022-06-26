Отдать последний долг кумиру поколений 80-90-х годов в траурный зал Троекуровского кладбища пришли сотни людей. Родственники Юрия Шатунова приняли решение дать всем его поклонникам возможность проститься с безвременно ушедшим экс-солистом группы «Ласковый май».

Церемония прощания проходит с 10 до 15 часов 26 июня. От этом пишет РЕН ТВ.

На кремации и похоронах 28 июня будут присутствовать только родственники и близкие друзья любимца миллионов.

Известно, что незадолго до смерти солисту "Ласкового мая" удалось победить в суде с экс-продюсером по авторским правам на песни группы, однако бытует мнение, что именно трехлетние судебные тяжбы повлияли на здоровье легенды 90-х.

Так считает и директор Шатунова. Он заявил, что все свои песни солист «пропускал через душу», то же самое было и в конфликте с Разиным, который певец также «стал пропускать через себя».