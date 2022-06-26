Прощание с Пьером Нарциссом закончилось громким скандалом

Прощание с певцом Пьером Нарциссом, которое должно было пройти вчера, 25 июня, внезапно перенесли. Об этом сообщила его бывшая супруга Валерия Калачева. По некоторым сообщениям, возникли трудности с посольством Камеруна.

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Ситуацию объяснили «острым форс-мажором». Всех друзей, поклонников и неравнодушных попросили войти в положение и «развернуться» - ведь большинство людей уже шли на прощание. Сейчас церемонию перенесли на среду, 29 июня. Пройдёт оно на том же месте, с 12 до 15:00. Для организации хотят уладить внутренние вопросы между семьями и странами.

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В социальных сетях появилась информация, что сложности возникли из-за посольства Камеруна. Якобы чиновники не передают официальную бумагу о выдаче тела, без которой похороны невозможны.

Мне звонит посол, говорит, что вам не выдадут тело. Это полный бред, потому что я считаю, что Пьер – это достояние России. Тут им восхищались. Сколько лет прошло, дети до сих пор поют «Шоколадного зайца». Представители Камеруна говорят, что не выдадут тело, вдруг мы его похороним в России. А его представители официальные, жена и дочка, хотят похоронить здесь, - в итоге объяснила ситуацию с переносом прощания Дайнега.

Оказалось, что мать и сестра выразили желание похоронить Пьера Нарцисса на родине.

Я не умаляю их чувств, но уйдёт мама, уйдёт сестра. Кто будет приносить ему цветы? Тут продолжение рода. Я уверена, у его дочки будут ещё дети. Вот поэтому и идёт спор с документальным моментом.

Пришедшие поклонники возложили цветы на ступени морга и разошлись. А на сорвавшемся прощании едва не начался скандал. Другой продюсер, Андрей Загорский, утверждал, что Дайнега не играла никакой важной роли в жизни Пьера Нарцисса и не имеет права давать таких заявлений. Ситуация едва не дошла до драки.

«В жизни они, может быть, в последние годы встречались. Но по работе Пьер не желал встречаться с ней», заявил Загорский журналистам.

Два продюсера пытались перекричать друг друга во время интервью журналистам. В результате Дайнега, не стесняясь в выражениях, угрожала, что сейчас «даст ему в рожу», потому что Загорский ведёт себя «не как мужик».