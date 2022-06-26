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55 минут назад

Прощание с Пьером Нарциссом в Москве закончилось громким скандалом, между продюсерами едва не началась драка

2x2.su

Прощание с певцом Пьером Нарциссом, которое должно было пройти вчера, 25 июня, внезапно перенесли. Об этом сообщила его бывшая супруга Валерия Калачева. По некоторым сообщениям, возникли трудности с посольством Камеруна.

Прощание с Пьером Нарциссом закончилось громким скандалом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ситуацию объяснили «острым форс-мажором». Всех друзей, поклонников и неравнодушных попросили войти в положение и «развернуться» - ведь большинство людей уже шли на прощание. Сейчас церемонию перенесли на среду, 29 июня. Пройдёт оно на том же месте, с 12 до 15:00. Для организации хотят уладить внутренние вопросы между семьями и странами.

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В социальных сетях появилась информация, что сложности возникли из-за посольства Камеруна. Якобы чиновники не передают официальную бумагу о выдаче тела, без которой похороны невозможны.

Мне звонит посол, говорит, что вам не выдадут тело. Это полный бред, потому что я считаю, что Пьер – это достояние России. Тут им восхищались. Сколько лет прошло, дети до сих пор поют «Шоколадного зайца». Представители Камеруна говорят, что не выдадут тело, вдруг мы его похороним в России. А его представители официальные, жена и дочка, хотят похоронить здесь, - в итоге объяснила ситуацию с переносом прощания Дайнега.

Оказалось, что мать и сестра выразили желание похоронить Пьера Нарцисса на родине.

Я не умаляю их чувств, но уйдёт мама, уйдёт сестра. Кто будет приносить ему цветы? Тут продолжение рода. Я уверена, у его дочки будут ещё дети. Вот поэтому и идёт спор с документальным моментом.

Пришедшие поклонники возложили цветы на ступени морга и разошлись. А на сорвавшемся прощании едва не начался скандал. Другой продюсер, Андрей Загорский, утверждал, что Дайнега не играла никакой важной роли в жизни Пьера Нарцисса и не имеет права давать таких заявлений. Ситуация едва не дошла до драки.

«В жизни они, может быть, в последние годы встречались. Но по работе Пьер не желал встречаться с ней», заявил Загорский журналистам.

Два продюсера пытались перекричать друг друга во время интервью журналистам. В результате Дайнега, не стесняясь в выражениях, угрожала, что сейчас «даст ему в рожу», потому что Загорский ведёт себя «не как мужик».

Россиянам рассказали, как избежать погубившей Пьера Нарцисса подагры

Как ранее сообщал портал 2x2.su, Пьер Нарцисс скончался 21 июня после операции на почках. По словам экс-супруги 45-летнего артиста, у него была подагра и ряд сопутствующих заболеваний. Сам певец не обращал должного внимания на своё здоровье и считал, что «само пройдёт». Всё это привело к трагедии – во время операции у него остановилось сердце.

Шоу-бизнес,Андрей Загорский,Пьер Нарцисс,
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