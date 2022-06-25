Cтала известна страна, куда уехал Максим Виторган

Вот уже несколько недель в Интернете ходят активные слухи, что экс-супруг Ксении Собчак обосновался на Земле Обетованной. Однако, как выяснилось сегодня, он предпочел отправиться совсем в другую страну.
Последние события в стране и мире заставили многих отечественных знаменитостей покинуть Россию. Об эмиграции объявили, в частности, Максим Галкин, Алла Пугачева, Чулпан Хаматова, Андрей Макаревич, Алексей Панин, Татьяна Лазарева, и многие другие. Некоторые звезды, напротив, никаких громких заявлений не делили, но на Родине предпочитают не появляться. К их числу относятся, в частности, Иван Ургант, Ксения Собчак, а также ее бывший муж Максим Виторган. Вот уже несколько месяцев в СМИ циркулируют слухи, что последний, якобы, перебрался на постоянное место жительства в Израиль. Однако, как удалось выяснить журналистам портала Blitz.Center, это не так.
На днях 49-летнего Максима Виторгана заметили в компании его возлюбленной, 30-летней актрисы Нино Нинидзе, в солнечной Грузии. Парочку снял на камеру сотового телефона один из поклонников в Батуми. Примечательно, что Виторган и Нинидзе приехали в портовый город со своими детьми от первого брака.
«Экс-супруга Ксении Собчак подловили в Батуми — актер прогуливался по грузинским улочкам с возлюбленной, ее сыном от первого брака Александром и своим сыном Платоном. Покинул ли Виторган Россию с целью эмиграции или укатил в отпуск — вопрос открытый», — информируют журналисты Blitz.Center.
Напомним, что Нино Нинидзе родилась в Тбилиси, но затем с семьей переехала в Москву. Красотка закончила актерский факультет ВГИКа, после чего произвела настоящий фурор в российской столице. Недавно она пошла вразнос. Брошенный «блондинкой в шоколаде» Виторган быстро нашел утешение в объятиях знойной грузинки, которая сейчас с удовольствием знакомит его со своей Родиной.