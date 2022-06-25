Cтала известна страна, куда уехал Максим Виторган

Вот уже несколько недель в Интернете ходят активные слухи, что экс-супруг Ксении Собчак обосновался на Земле Обетованной. Однако, как выяснилось сегодня, он предпочел отправиться совсем в другую страну.

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На днях 49-летнего Максима Виторгана заметили в компании его возлюбленной, 30-летней актрисы Нино Нинидзе, в солнечной Грузии. Парочку снял на камеру сотового телефона один из поклонников в Батуми. Примечательно, что Виторган и Нинидзе приехали в портовый город со своими детьми от первого брака.

«Экс-супруга Ксении Собчак подловили в Батуми — актер прогуливался по грузинским улочкам с возлюбленной, ее сыном от первого брака Александром и своим сыном Платоном. Покинул ли Виторган Россию с целью эмиграции или укатил в отпуск — вопрос открытый», — информируют журналисты Blitz.Center.