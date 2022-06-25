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18 минут назад

На Нагиева во время спектакля рухнули декорации

Ирина Лебедева

Дмитрий Нагиев участвовал в спектакле «Кысь», действие было развернуто на сцене Калининградского областного театра. В ходе спектакля произошел несчастный случай – на актера рухнули массивные декорации.

Во время спектакля с участием Нагиева произошел несчастный случай
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Коллеги немедленно вызвали скорую помощь, но Нагиев мужественно доиграл свою роль до конца. И только после этого его осмотрели доктора.

Как сообщают 7days.ru, актер нашел в себе силы еще и шутить в данной ситуации.

К счастью, обошлось без серьезных увечий, лишь ссадинами и ушибами.

Дмитрий Нагиев рассказывал, что в 90-е имел тесную связь с криминальными авторитетами. В интервью с Юрием Дудем артист рассказал, что однажды был свидетелем того, как в багажнике перевозили труп.

Шоу-бизнес,Дмитрий Нагиев,
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