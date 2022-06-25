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10 минут назад

В Одесской филармонии открестились от посетившей Донбасс Долиной

Газета.Ruиещё 1

Народную артистку России Ларису Долину перестали вспоминать в Одесской филармонии, где она начинала свою карьеру. Как отмечает портал Readovka со ссылкой на источник в филармонии, поводом послужила недавняя поездка певицы в Донбасс.

В Одесской филармонии открестились от посетившей Донбасс Долиной
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look PressAnatoly Lomokhov/Global Look Press

"Долина действительно когда-то пела в филармонии. О ней тут сегодня почти не вспоминают. Хотя будущее и путевку в жизнь ей дала наша филармония. Да, она известная певица в России, но, честно говоря, в последнее время о ней в Одессе ничего не слышно. Лариса очень давно в город не приезжала", - рассказал собеседник издания.

Артистка родилась в Баку, но музыкальную школу окончила в Одессе. Там в Долиной раскрыли джазовую певицу, хотя образование она получила по классу виолончели.

Ранее певица не раз признавалась, что в прошлом ее многое связывало с Одессой: "Люблю свою родную и любимую Одессу, но ту, которую я знаю – не сегодняшнюю". Также Долина рассказала, почему не может себе позволить прогулки по Москве.

Шоу-бизнес,Лариса Долина,
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