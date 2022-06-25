В Одесской филармонии открестились от посетившей Донбасс Долиной

"Долина действительно когда-то пела в филармонии. О ней тут сегодня почти не вспоминают. Хотя будущее и путевку в жизнь ей дала наша филармония. Да, она известная певица в России, но, честно говоря, в последнее время о ней в Одессе ничего не слышно. Лариса очень давно в город не приезжала", - рассказал собеседник издания.