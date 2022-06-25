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48 минут назад

«Я никуда не сбежала»: Чехова вернулась в Россию

Ирина Лебедева

Анфиса Чехова с марта месяца жила на Бали. В апреле к ней присоединился сын, который даже пошел в местную школу, где обучение ведется на английском языке. Тогда телеведущая говорила, что хочет пожить в теплом климате из-за плохой погоды в Москве и отсутствия рабочих проектов.

Анфиса Чехова ответила на слухи об эмиграции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

И вот теледива вернулась. Об этом она рассказала в своем микроблоге, сообщив, что все слухи о ее эмиграции ложны, а к России она относится с любовью, - сообщает moslenta.ru.

«Я вернулась в Россию. Несмотря на все сплетни о моей эмиграции. Я никуда не сбежала, и от Родины не отрекалась. Я не патриот, я просто родилась и выросла в России и люблю ее на глубинном уровне, вне зависимости от политики и условий проживания», — призналась Чехова.

При этом она не исключила возможности когда-нибудь переехать в другую страну, поскольку любит путешествовать и открывать для себя что-то новое.

«Хотя не исключаю, что однажды могу переехать жить в другую страну, но не от того, что в России плохо, а потому что у меня нет привязанности к одному месту».

Анфиса Чехова —телеведущая, известная по эротическому шоу «Секс с Анфисой Чеховой». Хотя она всегда мечтала стать актрисой, но в итоге получила образование по профилю журналистики. У Анфисы Чеховой был один официальный брак, в котором родился сын Соломон.

Шоу-бизнес,Анфиса Чехова,
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