«Все хорошо». МакSим не будет жаловаться на напавшую на нее фанатку

Яна Богушевская, менеджер певицы МакSим, сообщила журналистам, что звезда не будет обращаться в правоохранительные органы для того, чтобы наказать фанатку, по вине которой упала на сцену. Об этом информирует gazeta.ru.
«Все хорошо. Никаких жалоб со стороны артиста не было. Комментировать этот инцидент тоже не видим смысла», - объяснила Яна.
Тем не менее, как пишет издание со ссылкой на Телеграм-канал «Подъем», организаторы фестиваля не настроены столь всепрощающе. Они заявили, что проводят собственное расследования этого происшествия и результаты обнародуют на следующей неделе.
В конце прошлого года Максим посетовала, что после болезни вычеркнула из круга общения большинство близких и друзей. Тогда артистка не объяснила, почему решила разорвать отношения, но недавно призналась: пока она была в коме и боролась за жизнь, родственники попытались обманом переоформить на себя недвижимость певицы.
Марина Максимова была шокирована этими действиями и поняла, что ее предали. Но обращаться в правоохранительные органы не стала.