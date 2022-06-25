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31 минуту назад

«Все хорошо». МакSим не будет жаловаться на напавшую на нее фанатку

Ирина Лебедева

Яна Богушевская, менеджер певицы МакSим, сообщила журналистам, что звезда не будет обращаться в правоохранительные органы для того, чтобы наказать фанатку, по вине которой упала на сцену. Об этом информирует gazeta.ru.

«Все хорошо». МакSим не будет жаловаться на напавшую на нее фанатку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все хорошо. Никаких жалоб со стороны артиста не было. Комментировать этот инцидент тоже не видим смысла», - объяснила Яна.

Тем не менее, как пишет издание со ссылкой на Телеграм-канал «Подъем», организаторы фестиваля не настроены столь всепрощающе. Они заявили, что проводят собственное расследования этого происшествия и результаты обнародуют на следующей неделе.

В конце прошлого года Максим посетовала, что после болезни вычеркнула из круга общения большинство близких и друзей. Тогда артистка не объяснила, почему решила разорвать отношения, но недавно призналась: пока она была в коме и боролась за жизнь, родственники попытались обманом переоформить на себя недвижимость певицы.

Марина Максимова была шокирована этими действиями и поняла, что ее предали. Но обращаться в правоохранительные органы не стала.

Шоу-бизнес,Марина Максимова,
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