«Все хорошо». МакSим не будет жаловаться на напавшую на нее фанатку

Яна Богушевская, менеджер певицы МакSим, сообщила журналистам, что звезда не будет обращаться в правоохранительные органы для того, чтобы наказать фанатку, по вине которой упала на сцену. Об этом информирует gazeta.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Все хорошо. Никаких жалоб со стороны артиста не было. Комментировать этот инцидент тоже не видим смысла», - объяснила Яна.

Тем не менее, как пишет издание со ссылкой на Телеграм-канал «Подъем», организаторы фестиваля не настроены столь всепрощающе. Они заявили, что проводят собственное расследования этого происшествия и результаты обнародуют на следующей неделе.

В конце прошлого года Максим посетовала, что после болезни вычеркнула из круга общения большинство близких и друзей. Тогда артистка не объяснила, почему решила разорвать отношения, но недавно призналась: пока она была в коме и боролась за жизнь, родственники попытались обманом переоформить на себя недвижимость певицы.