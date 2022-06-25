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51 минуту назад

Минаев обвинил Собчак в неблагодарности

Ирина Лебедева

Главный редактор журнала Esquire Russia Сергей Минаев сообщил, что помогал обелять репутацию Ксении Собчак после смертельной автоаварии, что не помешало той позднее выложить о нем негативную информацию.

Минаев обвинил Собчак в неблагодарности
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

В 2021 году на трассе в Сочи Mercedes, в котором ехала Ксения, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Одна из пассажирок автомобиля, в которую врезалась иномарка с Собчак, скончалась, а вторая попала в больницу с тяжелыми травмами.

Минаев напомнил об этом в Телеграм-канале.

«С удивлением посмотрел эпизод «Осторожно Собчак» про страшную секту владельцев телеграмм-сеток, в котором вы упоминаете меня. Выглядит это так, будто я вам для вашего «расследования» давал какие-то комментарии, назвал какие-то цифры, да еще и учетом «своей комиссии». И вам и мне отлично известно, что этого не было. Возможно, вы имеете в виду прошлогодний эпизод, когда ваш менеджер Кирилл слезно умолял меня помочь заблокировать в телеграмм одну вашу известную «авто историю», и я обзванивал всех телеграмм посредников, чтобы вам помочь?» - написал он.

Журналистка Ксения Собчак в своем микроблоге ответила на обвинения в мошенничестве. По ее словам, три покупателя VIP-пакета курса "Метод Собчак" изначально планировали устроить разоблачение.

Она удивилась этому, так как курс еще не стартовал и разоблачать было нечего. Однако, заметила журналистка, сформировалась "группа недовольных". Собчак подчеркнула, что собирается всерьез заняться образовательным бизнесом и даже открыть собственный институт. В связи с этим она пообещала изобличать "провокаторов" и "телефонных террористов".

Ранее на Собчак подали заявление в СК за мошенничество.

Шоу-бизнес,Сергей Минаев,Ксения Собчак,
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