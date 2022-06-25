Минаев обвинил Собчак в неблагодарности

«С удивлением посмотрел эпизод «Осторожно Собчак» про страшную секту владельцев телеграмм-сеток, в котором вы упоминаете меня. Выглядит это так, будто я вам для вашего «расследования» давал какие-то комментарии, назвал какие-то цифры, да еще и учетом «своей комиссии». И вам и мне отлично известно, что этого не было. Возможно, вы имеете в виду прошлогодний эпизод, когда ваш менеджер Кирилл слезно умолял меня помочь заблокировать в телеграмм одну вашу известную «авто историю», и я обзванивал всех телеграмм посредников, чтобы вам помочь?» - написал он.