Историк моды Васильев предложил пересмотреть школьную программу

«Я абсолютно уверен, что хотя этот урок должен быть. Детям нужно рассказывать, что делать маленькой девочке, что делать подростку… И для педагогов этот урок нужен. Необходимо рассказывать, как должен одеваться учитель, завуч, директор школы. Ведь мода очень капризна и изменчива. То, что было актуально в 2000 году, не модно в 2020 и уж тем более в 2022 году! Им всем нужен совет, как выглядеть лучше! Возьмите Олимпийские игры. Почему они проводятся регулярно? Потому что люди соревнуются, хотят лучших результатов. Так и в стиле! Не понимаю, почему на это никто не обращает внимания!»