Историк моды Васильев предложил пересмотреть школьную программу

Александр Васильев уверен, что «Модный приговор» обязательно вернется в эфир. Потому, что передача – это школа стиля для русских женщин.
«Никто нам не выражал недовольства. Наоборот, нас благодарят. Многие наши бывшие участницы очень счастливы, потому что мы им показали новые стили, новые цветовые сочетания, формы причесок, аксессуары, о которых они даже не задумывались! А все из-за того, что у нас стилю не учат: ни дома, ни в школе! А это нужно делать обязательно»», - утверждает телеведущий.
Более того, историк моды предлагает пересмотреть школьную программу и ввести дополнительный урок по стилю», - информирует портал prozvezd.
«Я абсолютно уверен, что хотя этот урок должен быть. Детям нужно рассказывать, что делать маленькой девочке, что делать подростку… И для педагогов этот урок нужен. Необходимо рассказывать, как должен одеваться учитель, завуч, директор школы. Ведь мода очень капризна и изменчива. То, что было актуально в 2000 году, не модно в 2020 и уж тем более в 2022 году! Им всем нужен совет, как выглядеть лучше! Возьмите Олимпийские игры. Почему они проводятся регулярно? Потому что люди соревнуются, хотят лучших результатов. Так и в стиле! Не понимаю, почему на это никто не обращает внимания!»
В сети появилась информация об эмиграции из России историка моды Александра Васильева. Бессменный ведущий шоу «Модный приговор» прокомментировал эти слухи, его реакцией поделилось агентство РИА Новости. Предположения, что Васильев покинул Россию, были высказаны после якобы временной приостановки съемок «Модного приговора». Историк моды назвал их абсурдными.